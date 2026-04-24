Haberler

Çin Devlet Başkanı Şi, Benin'de Cumhurbaşkanı seçilen Wadagni'yi tebrik etti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Batı Afrika ülkesi Benin'de 12 Nisan'da düzenlenen seçimi kazanarak Cumhurbaşkanı seçilen Romuald??????? Wadagni'ye tebrik mesajı gönderdi.

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Şi, mesajında, Çin ve Benin'in geleneksel bir dostluğu paylaştığı, son yıllarda karşılıklı siyasi güveni derinleştirerek birbirlerini temel çıkarlar ve kaygılar konusunda desteklediğini belirtti.

Farklı alanlarda işbirliğinin önemli ilerlemeler kaydettiği ve iki ülke haklarına somut fayda sağladığını ifade eden Şi, Çin-Benin stratejik ortaklığını yeni kazanımlarla ilerletmek için Wadagni ile çalışmaya hazır olduğunu vurguladı.

Çin ve Benin, 2023 yılında ikili ilişkilerini "stratejik ortaklık" seviyesine yükseltmişti.

Benin'de 12 Nisan'da düzenlenen cumhurbaşkanı seçimini, oyların yüzde 94,05'ini alan Romuald Wadagni kazanmıştı.

Kaynak: AA / Emre Aytekin
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

