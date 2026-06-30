Çin'de LandSpace şirketi, kısmen yeniden kullanılabilir roketinin ateşleme testini yaptı

Çin'de uzay roketi geliştiricisi özel şirket LandSpace, ilk aşaması yeniden kullanılabilir özellikteki "Cuçüe-3" (ZQ-3) roketinin ateşleme testini başarıyla tamamladığını bildirdi.

Şirketten yapılan açıklamada, roketin ateşleme testinin, Gobi Çölü'ndeki Dongfıng Ticari Uzay İnovasyon Pilot Bölgesi'nde yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, testte tüm sistemlerin normal çalıştığı, roket ve fırlatma sistemlerinin koordinasyonu açısından beklenen sonuçların alındığı kaydedildi.

İlk aşaması fırlatıştan sonra dünyaya dönerek kendi başına iniş yapabilecek şekilde tasarlanan Cuçüe-3, kısmen yeniden kullanılabilir özellikte.

Roketin ilk fırlatışı 3 Aralık 2025'te yapılmış, bu fırlatışta roket test amaçlı taşıdığı yükü yörüngeye ulaştırmış ancak yeniden kullanılabilir olması amaçlanan ilk aşamanın yere inişi başarısız olmuştu.

Takım uydu ağları için yapılacak fırlatışlarda kullanılması planlanıyor

Yakıt olarak sıvı metan, oksitleyici olarak sıvı oksijen kullanılan Cuçüe-3'ün Alçak Yer Yörüngesi'ne 11,8 tona kadar yük taşıması hedefleniyor.

Roketin başta Çin'in Guowang (Ulusal Ağ) internet uyduları olmak üzere büyük ölçekli takım uydu ağları için yapılacak fırlatışlarda kullanılması planlanıyor.

Çin'de halen yeniden kullanılabilir özellikte olması planlanan 3 roket projesi üzerinde çalışmalar yürütülüyor. LandSpace'in "Cuçüe-3" roketi dışında ülkenin uzay programının ana taşıyıcısı Long March (Uzun Yürüyüş) roketlerini üreten kamuya ait Çin Uzay Havacılık Bilimi ve Teknolojisi Şirketi (CASC) "Long March-12A", özel havacılık ve uzay şirketi Space Pioneer ise "Tienlong-3" roketlerini bu amaçla geliştiriyor.

Son yıllarda dünyada ticari amaçlı uydular ve uzayın ticari amaçlı kullanımına yönelik talebin artması, daha az maliyetle daha sık fırlatış yapma ihtiyacını ortaya çıkarırken bu durum özel sektör şirketlerinin roket üretimine ilgisini artırdı. ABD'de SpaceX'in yakaladığı başarı, Çin'i de bu alandaki özel sektör girişimlerini desteklemeye yöneltti.

Çin'de özel uzay şirketleri Galactic Energy "Ceres-1", i-Space "SQX-1Y1", Space Pioneer "Tienlong-2" (TL-2), Landspace "Cuçüe-2" (ZQ-2) ve Orienspace "Gravity-1" roketleriyle fırlatışlar yapıyor.