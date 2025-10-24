Haberler

Çin'den Yeni İletişim Teknolojisi Test Uydu Fırlatıldı

Çin'den Yeni İletişim Teknolojisi Test Uydu Fırlatıldı
Çin, Hainan eyaletindeki Wenchang Uzay Aracı Fırlatma Alanı'ndan yeni bir iletişim teknolojisi test uydusunu başarılı bir şekilde uzaya gönderdi. Uzun Yürüyüş-5 roketiyle fırlatılan uydu, çok bantlı ve yüksek hızlı iletişim teknolojisi testleri için kullanılacak.

WENCHANG, 24 Ekim (Xinhua) -- Çin, ülkenin güneyindeki Hainan eyaletindeki Wenchang Uzay Aracı Fırlatma Alanı'ndan yeni bir iletişim teknolojisi test uydusunu uzaya gönderdi.

Uzun Yürüyüş-5 taşıyıcı roketiyle perşembe günü Beijing saatiyle 22.30'da fırlatılan uydu, önceden belirlenmiş yörüngeye başarıyla yerleştirildi.

Uydu, temel olarak çok bantlı ve yüksek hızlı iletişim teknolojisi doğrulama testleri yürütmekte kullanılacak.

Fırlatma, Uzun Yürüyüş taşıyıcı roket serisinin 602. görevi oldu.

Kaynak: Xinhua / Güncel
