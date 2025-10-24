Çin'den Yeni İletişim Teknolojisi Test Uydu Fırlatıldı

WENCHANG, 24 Ekim (Xinhua) -- Çin, ülkenin güneyindeki Hainan eyaletindeki Wenchang Uzay Aracı Fırlatma Alanı'ndan yeni bir iletişim teknolojisi test uydusunu uzaya gönderdi.

Uzun Yürüyüş-5 taşıyıcı roketiyle perşembe günü Beijing saatiyle 22.30'da fırlatılan uydu, önceden belirlenmiş yörüngeye başarıyla yerleştirildi.

Uydu, temel olarak çok bantlı ve yüksek hızlı iletişim teknolojisi doğrulama testleri yürütmekte kullanılacak.

Fırlatma, Uzun Yürüyüş taşıyıcı roket serisinin 602. görevi oldu.