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Çin Cumhurbaşkanı Yardımcısı: Geniş Kabul Gören Bir Küresel Yapay Zeka Yönetişim Sistemini Destekleyeceğiz

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Çin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Han Zheng, Dünya Barış Forumu'nda yapay zeka gibi yükselen alanlarda yönetişimin güçlendirilmesi ve geniş mutabakat temelinde küresel bir yapay zeka yönetişim sistemi oluşturulması için tüm taraflarla işbirliğine hazır olduklarını belirtti.

BEİJİNG, 3 Temmuz (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Han Zheng, Dünya Yapay Zeka Konferansı ve Küresel Yapay Zeka Yönetişimi Üst Düzey Toplantısı'nı küresel yapay zeka yönetişim sisteminin geniş bir mutabakat temelinde oluşturulması amacıyla tüm taraflarla etkileşim ve işbirliğini güçlendirmeye yönelik bir fırsat olarak değerlendireceklerini söyledi.

Han, cuma günü Çin'in başkenti Beijing'deki Tsinghua Üniversitesi'nde düzenlenen 14. Dünya Barış Forumu'nun açılış töreninde yaptığı konuşmada yapay zeka gibi yükselen alanlarda yönetişimin güçlendirilmesi çağrısında bulundu.

Han, insan odaklı bir yaklaşımı ve yapay zekanın insanlığın yararına olacak şekilde geliştirilmesini savunan Çin'in, Küresel Yapay Zeka Yönetişimi İnisiyatifi'ni önerdiğini belirtti.

Beijing'de düzenlenen etkinliğe yabancı ülkelerin eski siyasileri, Çin'de görev yapan diplomatik temsilciler ve Çin'den ve yurtdışından akademisyenlerin de aralarında bulunduğu 400'ün üzerinde kişi katıldı.

Kaynak: Xinhua
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