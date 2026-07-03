Çin Cumhurbaşkanı Yardımcısı: Geniş Kabul Gören Bir Küresel Yapay Zeka Yönetişim Sistemini Destekleyeceğiz

BEİJİNG, 3 Temmuz (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Han Zheng, Dünya Yapay Zeka Konferansı ve Küresel Yapay Zeka Yönetişimi Üst Düzey Toplantısı'nı küresel yapay zeka yönetişim sisteminin geniş bir mutabakat temelinde oluşturulması amacıyla tüm taraflarla etkileşim ve işbirliğini güçlendirmeye yönelik bir fırsat olarak değerlendireceklerini söyledi.

Han, cuma günü Çin'in başkenti Beijing'deki Tsinghua Üniversitesi'nde düzenlenen 14. Dünya Barış Forumu'nun açılış töreninde yaptığı konuşmada yapay zeka gibi yükselen alanlarda yönetişimin güçlendirilmesi çağrısında bulundu.

Han, insan odaklı bir yaklaşımı ve yapay zekanın insanlığın yararına olacak şekilde geliştirilmesini savunan Çin'in, Küresel Yapay Zeka Yönetişimi İnisiyatifi'ni önerdiğini belirtti.

Beijing'de düzenlenen etkinliğe yabancı ülkelerin eski siyasileri, Çin'de görev yapan diplomatik temsilciler ve Çin'den ve yurtdışından akademisyenlerin de aralarında bulunduğu 400'ün üzerinde kişi katıldı.

Kaynak: Xinhua