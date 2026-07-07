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Çin'in Gönderdiği İlk Parti Deprem Yardım Malzemesi Venezuela'ya Ulaştı

Çin'in Gönderdiği İlk Parti Deprem Yardım Malzemesi Venezuela'ya Ulaştı
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Çin hükümetinin Venezuela'ya gönderdiği acil insani yardım malzemelerinin ilk partisi, başkent Karakas yakınlarındaki Simon Bolivar Havalimanı'na ulaştı. Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil, Çin'e teşekkür ederek yardımların iki ülke arasındaki stratejik ortaklığı yansıttığını vurguladı. Depremlerde 3.535 kişi hayatını kaybetti, 16.740 kişi yaralandı.

KARAKAS, 7 Temmuz (Xinhua) -- Çin hükümetinin Venezuela'ya gönderdiği acil insani yardım malzemelerinin ilk partisi Venezuela'nın başkenti Karakas yakınlarındaki Maiquetia'da bulunan Simon Bolivar Uluslararası Havalimanı'na ulaştı.

Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil ve Çin'in Venezuela Büyükelçisi Lan Hu pazartesi günü malzemeleri havalimanında teslim aldı.

Venezuela halkı adına Çin hükümeti ve liderlerine yardımlarından dolayı teşekkür eden Gil, son dönemde meydana gelen şiddetli depremlerden bu yana Çin'in Venezuela hükümetiyle yakın iletişimi sürdürdüğünü söyledi.

Çadır ve jeneratörlerin de yer aldığı yardım malzemelerinin afette evlerini kaybeden insanlar için büyük önem taşıdığını kaydeden Gil, bu desteğin iki ülke arasındaki her koşulda geçerli stratejik ortaklığı yansıttığını vurguladı.

Gil, Venezuela'daki Çin topluluğu ile Çin sermayeli şirketlerin felaketin ilk gününden itibaren aktif olarak yardımda bulunduğunu, kurtarma çalışmalarına katıldığını ve evlerini kaybedenlere destek sağladığını belirtti.

Bu yardımlaşmanın oldukça etkileyici olduğunu söyleyen Gil, Venezuela halkının bu desteği gördüğünü ve iki halk arasında derin bir dostluk geliştiğini ifade etti.

Depremlerde şu ana kadar 3.535 kişi hayatını kaybederken 16.740 kişi de yaralandı.

Kaynak: Xinhua
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