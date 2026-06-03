Çin Anakarası: Taiwan'ın Demokratik İlerleme Partisi Yetkilileri Ulusal Çıkarları Feda Etmenin Sonuçlarına Katlanacak

BEİJİNG, 3 Haziran (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Taiwan İşleri Ofisi Sözcüsü Zhu Fenglian, Taiwan'ın Demokratik İlerleme Partisi yetkililerinin ulusal çıkarlar pahasına dış güçlerden destek aramalarının sonuçlarına katlanacakları uyarısında bulundu.

Japonya ve Filipinler kısa süre önce yayımladıkları ortak açıklamada, sözde deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin görüşmelere başlayacaklarını duyurmuştu. Çarşamba günkü basın toplantısında, Demokratik İlerleme Partisi yetkililerinin de desteklediği bu hamle hakkında değerlendirmelerde bulunan Zhu, "Dünyada tek bir Çin vardır ve Taiwan, Çin topraklarının bir parçasıdır" dedi.

Japonya ve Filipinler'in sınırlarını belirlemeyi planladıkları deniz alanının, Çin'in Taiwan Adası'nın doğusunda yer aldığını ifade eden Zhu, "Deniz yetki alanlarının sınırlarını belirlemeye yönelik sözde görüşmeler, Çin'in denizcilik hak ve çıkarlarını, uluslararası hukuku ve uluslararası ilişkileri düzenleyen temel normları ciddi şekilde ihlal etmektedir. Bu görüşmeler tamamen yasadışı ve geçersizdir" diye konuştu.

Zhu, Taiwan Boğazı'nın her iki yakasındaki soydaşların, Çin ulusunun mensupları olduğunu belirterek, Çin'in egemenlik ve toprak bütünlüğünü korumaları ve Çin ulusunun ortak çıkarlarını gözetmeleri gerektiğini söyledi.

Kaynak: Xinhua