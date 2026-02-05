Haberler

Çin Anakarası: Taiwanlı Yetkililer, Boğazın İki Yakası Arasındaki Hava Taşımacılığı Kısıtlamalarını Kaldırmalı

Çin Devlet Konseyi Taiwan İşleri Ofisi Sözcüsü Chen Binhua, Tayvan Boğazı'nın iki yakası arasındaki hava taşımacılığı kısıtlamalarının kaldırılması gerektiğini belirtti ve Bahar Bayramı öncesinde yolcuların seyahat taleplerinin karşılanmasını istedi.

BEİJİNG, 5 Şubat (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Taiwan İşleri Ofisi Sözcüsü Chen Binhua, Taiwanlı yetkililere Taiwan Boğazı'nın iki yakası arasındaki hava taşımacılığına yönelik makul olmayan kısıtlamaları kaldırma çağrısında bulundu.

Chen, perşembe günkü basın toplantısında, boğazın iki yakasındaki soydaşlar arasında doğrudan uçuş güzergahlarının tamamen eski haline getirilmesine yönelik güçlü bir talep bulunduğunu belirtti.

Bahar Bayramı'nın Çin ulusunun en önemli geleneksel bayramı olduğuna dikkat çeken Chen, Taiwanlı soydaşların, iş insanlarının ve öğrencilerin, yeni yılı kutlamak üzere evlerine sorunsuz şekilde seyahat etmeyi sabırsızlıkla beklediklerini ifade etti.

Chen anakaradaki ilgili yetkililerin, Taiwanlı soydaşların ihtiyaç ve endişelerine öncelik verip Bahar Bayramı döneminde Taiwan Boğazı'nın iki yakası arasında ek charter uçuşlarına yönelik aktif şekilde hazırlık yapacağını dile getirdi.

Chen, Taiwan tarafının kamuoyunun beklentilerini dikkat almasını, Taiwan Boğazı'nın iki yakası arasındaki hava taşımacılığına yönelik makul olmayan kısıtlamaları vakit kaybetmeden kaldırmasını ve Taiwan'dakiler başta olmak üzere boğazın iki yakasındaki soydaşların seyahat taleplerinin karşılanmasını temenni ettiklerini ifade etti.

Kaynak: Xinhua / Güncel
