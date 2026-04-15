Çin: 'Taiwan Bağımsızlığı' Ne Kadar Silah Satın Alınırsa Alınsın Başarısız Olacak

BEİJİNG, 15 Nisan (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Taiwan İşleri Ofisi Sözcüsü Chen Binhua, Taiwan'daki Lai Ching-te yönetiminin ne kadar büyük bir savunma bütçesi ayırırsa ayırsın ya da ne kadar silah satın alırsa alsın, bunun "Taiwan bağımsızlığı" girişimlerinin nihai başarısızlığını değiştirmeyeceğini, hatta bu süreci hızlandırabileceğini söyledi.

Chen çarşamba günkü olağan basın toplantısında, Lai'nin son dönemde ABD'nin "Taiwan İlişkileri Yasası" ve "Altı Güvence"ye atıfta bulunması ile adanın yasama organına özel bir savunma bütçesi kabul etme çağrısında bulunmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Taiwan İlişkileri Yasası" ve "Altı Güvence"nin tek Çin ilkesini, Çin-ABD ortak bildirilerini ve uluslararası ilişkileri düzenleyen temel normları ciddi şekilde ihlal ettiğini belirten Chen, "Bunlar tamamen yanlış, yasadışı ve geçersizdir" dedi.

