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Çin, kendi topraklarında Rus askerlerine eğitim verdiği iddialarını yalanladı

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Çin, ordusunun Rus askerlerine eğitim verdiği yönündeki iddiaları 'tamamen uydurma' olarak nitelendirerek reddetti. Dışişleri Sözcüsü Mao Ning, bu haberlerin Çin'i karalamayı amaçladığını belirtti.

Çin, ordusunun kendi topraklarında Rus askerlerine eğitim verdiği yönündeki iddiaların asılsız olduğunu, bunların "Çin'i karalamayı amaçlayan tamamen uydurma haberler" olduğunu bildirdi.

Global Times gazetesinin haberine göre, Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning düzenlediği basın toplantısında, Rus askerlerinin Çin'de eğitim aldığına yönelik iddiaları değerlendirdi.

Mao, söz konusu iddiaları reddederek bu yöndeki haberlerin "asılsız ve tamamen uydurma" olduğunu ve Çin'i karalamayı amaçladığını ifade etti.

Rusya-Ukrayna Savaşı konusunda Çin'in başından beri "objektif ve tarafsız" tutum benimsediğini savunan Mao, savaşa siyasi çözüm bulunmasını desteklediklerini söyledi.

Alman medyasının Avrupa istihbarat servislerine dayandırdıkları haberlerde, Çin ordusunun geçen yılın sonlarında yaklaşık 200 Rus askerine gizli şekilde eğitim verdiği öne sürülmüştü.

Bunun üzerine Çin'in Berlin Büyükelçisi Deng Hongbo, 3 Temmuz'da, bu haberler nedeniyle Almanya Dışişleri Bakanlığı'na çağrılmıştı.

Kaynak: AA / Dilara Karataş
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