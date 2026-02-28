Albüm: Çin, Hastanelerde Refakatçisiz Bakım Hizmetlerine Yönelik Pilot Uygulama Başlattı

SHANGHAİ, 28 Şubat (Xinhua) -- Çin, yatarak tedavi gören hastaların ailelerinin günlük bakım yükünü hafifletmek amacıyla refakatçisiz bakım hizmetlerine yönelik pilot uygulama başlattı.

Yeni uygulama kapsamında hastanelerin, özel ihtiyaçları bulunan yatan hastalara 24 saat boyunca tıbbi olmayan bakım hizmeti sunmak üzere eğitimli hemşire asistanlarını doğrudan istihdam etmesi gerekiyor.

Söz konusu hizmetler daha önce tamamen hastaların aile üyelerine ya da onların tuttuğu özel bakıcılara dayanıyordu.

