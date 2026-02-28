Haberler

Albüm: Çin, Hastanelerde Refakatçisiz Bakım Hizmetlerine Yönelik Pilot Uygulama Başlattı

Albüm: Çin, Hastanelerde Refakatçisiz Bakım Hizmetlerine Yönelik Pilot Uygulama Başlattı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çin, yatarak tedavi gören hastalar için refakatçisiz bakım hizmetlerine yönelik pilot uygulama başlattı. Hastaneler, özel ihtiyaçları bulunan hastalara eğitimli hemşire asistanları ile 24 saat tıbbi olmayan bakım sunacak.

SHANGHAİ, 28 Şubat (Xinhua) -- Çin, yatarak tedavi gören hastaların ailelerinin günlük bakım yükünü hafifletmek amacıyla refakatçisiz bakım hizmetlerine yönelik pilot uygulama başlattı.

Yeni uygulama kapsamında hastanelerin, özel ihtiyaçları bulunan yatan hastalara 24 saat boyunca tıbbi olmayan bakım hizmeti sunmak üzere eğitimli hemşire asistanlarını doğrudan istihdam etmesi gerekiyor.

Söz konusu hizmetler daha önce tamamen hastaların aile üyelerine ya da onların tuttuğu özel bakıcılara dayanıyordu.

Kaynak: Xinhua
ABD ve İsrail, İran'a saldırı başlattı! Tahran'da çok sayıda patlama

İran'a saldırı başladı! Tahran'da çok sayıda patlama
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bakan Tekin okulda selefi andının okutulmasına ilişkin ilk kez konuştu

Okulda "selefi andı" okutulmasına ilişkin ilk kez konuştu
Görenler inanamıyor! Cagliari'nin yıldızından inanılmaz bir gol

Bu maçı canlı izleyenler hayatı boyunca unutamayacak
Saldırılar sürerken Mossad'dan İranlılara skandal çağrı

Saldırılar sürerken Mossad'dan İranlılara skandal çağrı
Kızını Sedat Peker'e emanet eden polis memurunun eşi konuştu

Sedat Peker, canına kıyan polis memurunun isteğini yerine getirdi
Bakan Tekin okulda selefi andının okutulmasına ilişkin ilk kez konuştu

Okulda "selefi andı" okutulmasına ilişkin ilk kez konuştu
Siyasette ender görülecek olay: CHP'li başkan, Murat Kurum'a gözlerinin içine bakarak teşekkür etti

Murat Kurum bunu beklemiyordu
Yeni düzenlemenin ilk cezaları yazıldı! Kaçan sürücüye ömrü boyunca unutamayacağı yaptırım

Trafikte yeni dönem başladı! Bu cezayı ömrü boyunca unutamayacak