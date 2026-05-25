Çin Devlet Başkanı Şi: Pakistan'ın Orta Doğu'da barış için arabuluculuk çabalarını takdir ediyoruz

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile görüşmesinde, Pakistan'ın ABD-İran savaşında barışa yönelik arabuluculuk çabalarını takdir etti. Şi, iki ülkenin yakın iletişim ve eşgüdümle tek taraflılığa karşı çıkarak çok kutuplu bir dünyayı teşvik etmek istediğini söyledi.

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, Pakistan Genelkurmay Başkanı Asım Munir ile görüşmesinde, Pakistan'ın güvenilir bir arabulucu olduğunu belirterek, 'Barış zor da olsa sonunda gerçekleşecektir' dedi. Munir, bir anlaşmaya yakın olduklarını ve Çin'in daha ileri rol oynamasını beklediklerini ifade etti.

Pakistan Başbakanı Şerif, ABD-İran arasındaki ateşkes sürecinde Çin'i ziyaret ediyor. Ateşkes 7. haftasında olmasına rağmen henüz bir sonuca ulaşılamadı. ABD Başkanı Trump, anlaşmaya yakın olduklarını ancak acele etmeyeceklerini söyledi.

Çin, savaşın başından beri diyalog çağrısı yapıyor. Pakistan'ın arabuluculuk çabalarını destekleyen Pekin, İranlı yetkilileri ateşkese teşvik etti. Çin ve Pakistan, 30 Mart'ta Orta Doğu'da barış için 5 maddelik ortak girişim önerisi duyurdu. Çin Devlet Başkanı Şi, 14 Nisan'da BAE Veliaht Prensi ile görüşmesinde 4 maddelik barış önerisinde bulundu.

