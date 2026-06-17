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Çin Dışişleri Bakanı: Ortadoğu'da Ateşkese Kararlılıkla Bağlı Kalınmalı

Çin Dışişleri Bakanı: Ortadoğu'da Ateşkese Kararlılıkla Bağlı Kalınmalı
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Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Ortadoğu'da ateşkese bağlı kalınması ve sürdürülebilir bir güvenlik mimarisi oluşturulması için tüm taraflara çağrıda bulundu.

BEİJİNG, 17 Haziran (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Ortadoğu'da ateşkese kararlılıkla bağlı kalma yönünde çaba gösterilmesi gerektiğini belirterek, tüm taraflara aynı doğrultuda çalışma ve bölgede sürdürülebilir bir güvenlik mimarisinin temellerini atma çağrısında bulundu.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu üyesi olan Wang çarşamba günü Çin'in başkenti Beijing'de "Daha Eşit ve Adil Küresel Yönetişim: Çin'in İlke, Öneri ve Eylemleri" başlıklı resmi rapora ilişkin düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Söz konusu resmi rapor, Çin Devlet Konseyi Enformasyon Ofisi tarafından aynı gün yayımlandı.

Kaynak: Xinhua
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