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Çin, Orta Doğu'daki gerilimin azaltılması için çaba göstermeye devam edecek

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Çin, Orta Doğu'da artan gerilimden duyduğu derin endişeyi dile getirerek, taraflara itidal çağrısı yaptı ve bölgede istikrar için çabalarını sürdüreceğini açıkladı.

Çin, Orta Doğu'da artan gerilimden "derin endişe" duyduklarını ve gerilimin azaltılması, durumun istikrara kavuşması için çabalarını sürdüreceklerini bildirdi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Cien, günlük basın toplantısında Orta Doğu'daki gerilime ilişkin açıklama yaptı.

Körfez bölgesinde artan gerilimden "derin endişe" duyduklarını belirten Lin, "Çin, ilgili tarafları bölgede ve ötesinde barış ve istikrar için güçlü çağrılara kulak vermeye çağırıyor." diye konuştu.

Lin, taraflara "sakin olmaları, sıkı çalışmalar sonucu elde edilen ateşkesin korunması, savaşa dönüşten kaçınmaları ve itidalli olmaları" çağrısında bulunduklarını ifade etti.

Hürmüz Boğazı çevresindeki ülkelerin hakları ve çıkarlarına saygı duyulması gerektiğini dile getiren Lin, "uluslararası toplumun, Boğaz'dan normal ve güvenli geçişin derhal devam etmesini istediğini" belirtti.

Lin, "Çin, Devlet Başkanı Şi Cinping'in sunduğu 4 maddelik öneri uyarınca hareket etmeye ve Orta Doğu ile Körfez bölgelerinde gerilimin azaltılması, durumun istikrara kavuşturulması için çabalarını sürdürecek." değerlendirmesinde bulundu.

ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaşı sonlandırmak için Washington ve Tahran, 14 Haziran'da İslamabad Mutabakatı'nı imzalamıştı. Mutabakatla nihai anlaşma için 60 günlük müzakere süresi öngörülmüştü.

Ancak ABD ordusu, 8 Temmuz'da İran'a karşı yeni saldırılar başlatmış, İran da bu saldırılara misilleme olarak komşu ülkelerdeki ABD üslerini hedef almıştı.

Kaynak: AA / Aynur Şeyma Asan
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