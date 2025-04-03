Çin'den Myanmar'a İkinci Parti Acil Yardım Malzemesi Gönderildi

YANGON, 3 Nisan (Xinhua) -- Çin hükümeti tarafından gönderilen ikinci parti acil insani yardım malzemeleri perşembe günü Myanmar'daki Yangon Uluslararası Havaalanı'na ulaştı.

800 çadır, 2.000 battaniye, 3.000 kutu bisküvi, 2.000 kutu maden suyu ve acil ihtiyaç duyulan çeşitli diğer malzemeleri içeren ikinci parti yardım malzemeleri Çin'den yola çıkan bir charter uçuşuyla Myanmar'ın Yangon kentine nakledildi.

Çin hükümeti tarafından depremin etkilerini hafifletmek üzere gönderilen acil insani yardım malzemelerinin ilk partisi 31 Mart'ta Myanmar'a gönderilmişti.

Çin Uluslararası Kalkınma İşbirliği Ajansı Sözcüsü Li Ming, Çin'in Myanmar'da afetten etkilenen bölgelerdeki insanlara ihtiyaçları kapsamında yardım sağlamaya devam edeceğini ve mümkün olan en kısa sürede afetin üstesinden gelme çabalarını destekleyeceğini söyledi.

Li, Çin ve uluslararası toplumun ortak çabalarıyla Myanmar halkının felaketin üstesinden gelebileceğine ve evlerini yakın bir tarihte yeniden inşa edebileceğine dair olan inancını dile getirdi.