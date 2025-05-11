Çin'den Myanmar'a Acil İnsani Yardım Gönderildi
Çin hükümeti, Myanmar'ın Yangon kentine 13. parti acil insani yardım malzemelerini gönderdi. Yardım malzemeleri, 10 Mayıs 2025 tarihinde teslim edildi.
YANGON, 11 Mayıs (Xinhua) -- Çin hükümeti tarafından Myanmar'ın Yangon kentine gönderilen 13. parti acil insani yardım malzemeleri, 10 Mayıs 2025.
Çin'den gönderilen acil insani yardım malzemeleri cumartesi günü Myanmar'a Yangon kentinde teslim edildi. (Fotoğraf: Haymhan Aung/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel