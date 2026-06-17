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Çin: Küresel Güney'in Temsili Güçlendirilmeli ve Sesi Daha Gür Çıkmalı

Çin: Küresel Güney'in Temsili Güçlendirilmeli ve Sesi Daha Gür Çıkmalı
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Çin Dışişleri Bakan Yardımcısı Miao Deyu, Küresel Güney ülkelerinin küresel meselelerde daha güçlü sese ve temsile sahip olması gerektiğini belirtti. BM Güvenlik Konseyi reformu ve gelişmekte olan ülkelerin haklarının korunması çağrısında bulundu.

BEİJİNG, 17 Haziran (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakan Yardımcısı Miao Deyu, Küresel Güney ülkelerinin daha güçlü bir sese ve daha fazla temsile sahip olması, ayrıca küresel meselelerde bu ülkelerin hak ve çıkarlarının daha iyi korunması çağrısında bulundu.

Miao çarşamba günü Çin'in başkenti Beijing'de "Daha Eşit ve Adil Küresel Yönetişim: Çin'in İlke, Öneri ve Eylemleri" başlıklı resmi rapora ilişkin düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Miao, "Bu, daha eşit ve adil bir küresel yönetişim sisteminin inşası için temel önemde" dedi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi reformu kapsamında gelişmekte olan ülkelerin temsilini ve sesini güçlendirme yönündeki doğru çizgiye bağlılıklarını sürdüreceklerini belirten Miao, daha fazla BM kuruluşu ve uluslararası örgütün merkezinin gelişmekte olan ülkelerde kurulmasını için çaba göstereceklerini ifade etti.

Miao, Küresel Güney'in doğal bir üyesi olan Çin'in, modernleşme yolunda birlikte ilerlemek ve küresel yönetişim sisteminin reformunu ilerletmek üzere diğer gelişmekte olan ülkelerle yakından çalışmaya devam edeceğini belirtti.

Kaynak: Xinhua
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