Çin'den Kendine Has Uluslararası İlişkiler Bilgi Sistemi Çağrısı

Hong Kong Çin Üniversitesinin Kamu Politikası Dekanı Cıng Yongnien, Çin'in, Batılı kavram ve teorilerin dışında kendi tarihine, kültürel geleneklerine ve jeopolitik gerçekliğine uygun bir "uluslararası ilişkiler bilgi sistemi" geliştirmesi gerektiğini belirtti.

Çin hükümetine danışmanlık da yapan Cıng, ülkeyi yöneten Çin Komünist Partisinin (ÇKP) resmi yayın organı "People's Daily" gazetesine verdiği mülakatta, Batı paradigmalarını Çin gerçeğine uygulamanın ülkenin küresel rolünün yanlış yorumlanmasına yol açacağı uyarısında bulundu.

Çin'in kendi "uluslararası ilişkiler bilgi sistemini" geliştirmesi gerektiğini savunan Cıng, Batı'nın çerçevelerinden ayrı, Çin merkezli bir bilgi sisteminin ülkenin dış politikasını ve küresel rolünü daha etkin şekilde açıklayabileceğini öne sürdü.

Cıng, uluslararası ilişkilerin ve Çin'in bunun içindeki rolünün uzun zamandan bu yana realizm, liberalizm ve konstrüktivizm gibi teorilerin hakim olduğu Batı merceğinden görüldüğüne dikkati çekerek, "Batılı uluslararası ilişkiler teorileri, Batı ülkelerinin diplomatik pratikleri üzerine inşa edilmiştir. Bunlar Batı'nın deneyimini açıklayabilir fakat Çin'in deneyimini açıklayamaz." ifadesini kullandı.

Batı'nın oluşturduğu teorik çerçevelerin Avrupa'daki tarihsel çatışmalar ve ABD'nin hegemonik duruşundan kaynaklandığının altını çizen Cıng, bu çerçevelerin, uluslararası ilişkilerin evrensel kurallarını değil ABD'nin davranış tarzını rasyonalize etmeye yönelik olduğunu vurguladı.

"Tüm ülkelere uygulanabilecek bir teori yoktur"

Cıng, Çinli uzmanların tarihsel olarak Batılı paradigmalara ihtiyaç duymasının, Batılı kavramların Çin gerçeğine uygulanmasına yol açtığı, bu yönetimin özgünlükten yoksun olduğunu ve Çin'in küresel rolünün yanlış anlaşılmasına yol açtığını kaydetti.

Çinli akademisyen ve danışman, "Çin'in uluslararası ilişkilerdeki deneyimi Batı'dan farklıdır. Tüm ülkelere toptan uygulanabilecek bir teori yoktur." değerlendirmesinde bulundu.

Cıng'ın değerlendirmeleri, aslında Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in bu konuda daha önce dile getirdiği fikirleri uluslararası ilişkiler bağlamında yineliyor. Çin lideri, 2022'de Pekin'de Renmin Üniversitesine yaptığı ziyarette, kaynağını ulusal deneyim ve kültürel özgüvenden alan "özerk bir Çin bilgi sisteminin" oluşturulması çağrısı yapmıştı.

Şi, "Bu sistem Çin'in gerçekliğiyle ve zamanın ruhuyla temellendirilmeli, Çin'in sorunlarını çözmeyi hedeflerken geleneksel Çin kültürünü yaratıcı şekilde dönüştürmeli, yenilikçi tarzda geliştirmeli." ifadelerini kullanmıştı.