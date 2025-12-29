Çin'in Kamboçya'ya Gönderdiği Acil İnsani Yardım Malzemelerinin İlk Bölümü Punom Pen'e Ulaştı

PUNOM PEN, 29 Aralık (Xinhua) -- Çin hükümetinin Kamboçya'ya gönderdiği acil insani yardım malzemelerinin ilk bölümü, ülkenin başkenti Punom Pen'de bulunan Techo Uluslararası Havalimanı'na ulaştı.

Gönderilen yardım paketinde çadır, battaniye ve gıda maddesi gibi malzemeler bulunuyor.

Çin'in Kamboçya Büyükelçisi Wang Wenbin ve Kamboçya Dışişleri Bakanlığı Devlet Sekreteri Ung Rachana pazar günü düzenlenen teslim törenine katıldı.

Wang, Kamboçya'ya sağladıkları acil insani yardım malzemelerinin, Kamboçya ile Tayland arasındaki sınır çatışmasından etkilenen Kamboçya halkının içinde bulundukları zor durumdan kurtulmasına yardımcı olacağını söyledi.

Kamboçya ile Tayland'ın ateşkes ilan etmesini memnuniyetle karşıladıklarını kaydeden Wang, iki taraf için de ateşkes durumunun sağlamlaştırılmasında olumlu ve yapıcı bir rol oynamaya devam edeceklerini belirtti.

Rachana ise Kamboçya hükümeti ve halkı adına yardımlarından dolayı Çin'e en içten teşekkürlerini sundu. Kamboçya hükümetinin Kamboçya ile Çin arasındaki sağlam dostluğa büyük önem verdiğine dikkat çeken Rachana, ateşkesin yapılması ve silahlı çatışmanın sona ermesinde Çin'in aktif ve yapıcı bir rol oynamasını büyük bir takdirle karşıladıklarını ifade etti.