Çin'de Sivil Görevler İçin Tasarlanan 'Jiutian' Adlı İha İlk Uçuşunu Gerçekleştirdi

BEİJİNG, 11 Aralık (Xinhua) -- Çin'de geliştirilen "Jiutian" adlı büyük insansız hava aracı (İHA) ilk uçuşunu gerçekleştirdi.

Çin Havacılık Sanayi Kurumu'ndan yapılan açıklamaya göre, 16,35 metre uzunluğunda ve 25 metre kanat açıklığına sahip olan genel amaçlı İHA, perşembe günü Çin'in kuzeybatısındaki Shaanxi eyaletinin Pucheng kentinden havalandı.

Maksimum 16 ton kalkış ağırlığına ve 6.000 kilogram yük taşıma kapasitesine sahip olan İHA, 12 saate kadar havada kalabiliyor ve 7.000 kilometre menzile ulaşabiliyor.

Yüksek taşıma kapasitesi, geniş hız aralığı, yüksek operasyon irtifası ile kısa kalkış ve iniş kabiliyeti sayesinde farklı sivil görevler için tasarlanan İHA, modüler yük sistemiyle ağır kargoların uzak bölgelere hassas teslimatından acil iletişim ve afet yardımına, coğrafi araştırmalardan kaynak haritalamaya kadar geniş bir görev yelpazesini yerine getirebiliyor.