Çin: Japonya'yı Tarihiyle Yüzleşmeye ve İşlediği Suçların Telafisi İçin Somut Adımlar Atmaya Çağırıyoruz

BEİJİNG, 10 Mayıs (Xinhua) -- Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Jiang Bin, Tokyo'nun anayasa değişikliği ve askeri alanda genişleme yönündeki yeni girişimlerini sert dille eleştirerek, Japonya'yı tarihiyle yüzleşme cesareti göstermeye ve işlediği suçların telafisi için somut adımlar atmaya çağırdı.

Jiang cumartesi günkü basın toplantısında, "Çağımızın gerekliliği savaş ve çatışma değil, barış ve işbirliği" dedi.

Sözcü açıklamayı, Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae'nin Avustralya ve Vietnam'a gerçekleştirdiği son ziyaretlerle ilgili bir soru üzerine yaptı. Takaiçi, bu ziyaretler sırasında "özgür ve açık Hint-Pasifik" vizyonunun sözde güncel versiyonunu övmüş ve ABD askeri işgali sırasında hazırlanan Japonya'nın savaş sonrası anayasasının, zamanın gerekliliklerine uyum sağlamak için periyodik olarak güncellenmesi gerektiğini savunmuştu.

Jiang, Japonya'daki iktidarın sözde "özgür ve açık Hint-Pasifik" ve "güvenlik işbirliği" bahanesiyle bloklar arası çatışmayı kışkırttığını ve "küçük gruplar" oluşturduğunu söyledi. Sözcü, "Bu, diğer ülkelerin stratejik güvenliği ile çıkarlarını zedeliyor ve Japonya'nın askeri alanda büyümesine getirilen kısıtlamalardan kurtulması için bahane oluşturuyor. Biz buna kesinlikle karşıyız" dedi.

Kaynak: Xinhua