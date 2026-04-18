Çin: Japonya, Ülkeyi Geriye Götürecek Girişimlere Son Verip Militarizmden Uzaklaşmalı

BEİJİNG, 18 Nisan (Xinhua) -- Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Zhang Xiaogang, Japonya'ya ülkeyi geriye götürecek adımlara son verme ve militarizmle bağlarını kesin şekilde koparma çağrısında bulundu.

Zhang, cuma günü düzenlediği basın toplantısında Japonya'nın 2026 mali yılı bütçesinde yer alan rekor düzeydeki savunma harcamaları ile ölümcül silah ihracatına prensipte izin verilmesine yönelik planlarını değerlendirdi.

"Japonya'daki sağ görüşlü güçlerin daha saldırgan ve yayılmacı bir savunma politikası izlemeye yöneldiğine dair birçok işaret bulunuyor" diyen sözcü, söz konusu girişimlerin uluslararası hukukun bağlayıcı normlarını ciddi şekilde ihlal ettiğini, Japonya'nın kendi anayasası ve temel ilkeleriyle çeliştiğini ve 2. Dünya Savaşı sonrasında kurulan uluslararası düzene ve bölgesel barış ve istikrara ciddi tehdit teşkil ettiğini belirtti.

Japon militarizminin geçmişte bölgeye ve dünyaya büyük acılar yaşattığına dikkat çeken Zhang, buna karşın 2. Dünya Savaşı sonrasında bu yönde kapsamlı bir hesaplaşma yapılmadığını ifade etti.

Sözcü, Japonya'nın yeniden silahlanma sürecini hızlandırmasının, dünya genelinde derin endişe ve tepkiye yol açtığını da vurguladı.

Zhang, "Japonya'ya ülkeyi geriye götürecek adımlara son verme ve militarizmle bağlarını kesin şekilde koparma çağrısında bulunuyoruz. Aksi takdirde Japonya, Asya'daki komşularının ve uluslararası toplumun güvenini kaybedecektir" ifadelerini kullandı.

