Çin Savunma Bakanlığı: Uluslararası Toplum Japonya'nın Neo-militarizmini Dizginlemeli

BEİJİNG, 29 Mayıs (Xinhua) -- Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Jiang Bin, uluslararası topluma Japonya'nın neo-militarizmini ortaklaşa dizginleme çağrısında bulundu.

Jiang perşembe günü, Tokyo'nun bir yandan Çin'in Japonya'nın neo-militarist adımlarına yönelik eleştirilerini reddederken diğer yandan Pasifik'te Çin'i bir "güvenlik tehdidi" olarak göstermesine ilişkin bir soruya cevaben değerlendirmelerde bulundu.

Jiang, Japonya'nın son yıllarda savunma bütçesini önemli ölçüde artırdığını, taarruz amaçlı silahlar geliştirip konuşlandırdığını, ölümcül silah ihracatına yönelik kısıtlamaları gevşettiğini, barışçıl anayasasını değiştirmeye yönelik girişimlerde bulunduğunu, savaş kabiliyetine sahip bir ülke olma yönündeki söylemlerini artırdığını ve nükleer silahlara karşı olan üç ilkesinden vazgeçmeyi dahi gündeme getirdiğini belirtti.

Jiang, "Eğer tüm bu adımlar hala 'yalnızca savunma amaçlı' olarak nitelendiriliyorsa, o zaman sözlükte 'taarruz' diye bir kelime olmaması gerekir" ifadelerini kullandı.

Jiang, Japon militarizminin geçmişte dünya ve insanlığa büyük felaketler getirdiğini belirterek, yeniden militarize olan bir Japonya tehlikesinin giderek daha belirgin hale geldiğini söyledi.

Jiang, "Uluslararası toplum Japonya'nın 'aldatıcı diplomasisinin' ve 'mağdur portresinin' arkasını görmelidir" diyerek Japonya'nın neo-militarizmini dizginlemek, bölgede ve dünyada barış ile istikrarı korumak için ortak çaba gösterilmesi çağrısında bulundu.

Basın toplantısında Taiwan yakınlarındaki ABD-Japonya ortak askeri tatbikatlarına ve Japonya'nın uzayda artan askeri kabiliyetlerine değinen Jiang, neo-militarizm hamlesinin tarihin akışına ters düştüğünü kaydederek barışsever tüm insanları Japonya'nın istikrarı bozan bu eylemlerine karşı çıkmaya çağırdı.

Uzayın barışçıl amaçlarla kullanılmasının tüm insanlığın ortak mutabakatı olduğunu yineleyen Jiang, Japonya'nın uzaydaki saldırgan askeri tahkimatının uzay silahlanma yarışı riskini artırdığını ve küresel stratejik istikrarı zedelediğini söyledi.

Jiang, "Uluslararası toplum son derece temkinli olmalı, bu tür eylemleri güçlü bir şekilde dizginlemeli ve ortak vatanımızı korumalıdır" diye vurguladı.

Kaynak: Xinhua