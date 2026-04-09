Çin'den Japonya'nın Uzun Menzilli Füze Planına Tepki

Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Zhang Xiaogang, Japonya'nın uzun menzilli füzeler konuşlandırma planını, askeri genişleme hırsının bir ifadesi olarak değerlendirdi ve bu hamlenin barışçıl anayasaya aykırı olduğunu vurguladı.

BEİJİNG, 9 Nisan (Xinhua) -- Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Zhang Xiaogang, Japonya'nın son hamlesinin askeri genişleme hırsını açıkça ortaya koyduğunu söyledi.

Zhang perşembe günkü basın toplantısında, Japonya'nın kısa süre önce "düşman üslerini vurma kabiliyetine sahip" uzun menzilli füzeler konuşlandırma planına ilişkin açıklamasını değerlendirdi. Analistler, söz konusu hamlenin açıkça Çin'i hedef aldığı görüşünde.

Japonya'nın pervasız ve tehlikeli şekilde hızlanan yeniden militarize olma hamlesinin kontrolden çıktığını belirten Zhang, bu girişimi ülkenin barışçıl anayasasına ve yalnızca savunma odaklı olma ilkesine yönelik tam bir ihanet olarak niteledi.

Zhang, Japonya'da neo-militarizmin yayılmasının gerçek bir tehdit haline geldiğini vurguladı.

"Kafesinden salınan vahşi kaplan kaçınılmaz olarak geniş çaplı yıkıma yol açar ve Japon halkını da felakete sürükler" diyen Zhang, uluslararası toplumu bu gelişmelere karşı tetikte olmaya çağırdı.

Zhang, Çin ordusunun tehdit ve provokasyonlara karşı koyma, saldırganlara ağır bedel ödetme ve ülkenin egemenlik, güvenlik ve kalkınma çıkarlarını savunma kapasitesine her zaman sahip olduğunu ifade etti.

Kaynak: Xinhua
