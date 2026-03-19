Haberler

Çin: İran'da Liderlerin Öldürülmesi ve Sivil Hedeflere Yönelik Saldırılar Kabul Edilemez

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çin Dışişleri Bakanlığı, İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Ali Laricani'nin ölümü üzerine, İranlı liderlerin öldürülmesinin kabul edilemeyeceğini ve güç kullanımına karşı olduklarını vurguladı.

BEİJİNG, 19 Mart (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Ali Laricani'nin ölümüyle ilgili olarak, İranlı liderlerin öldürülmesinin ve sivil hedeflere yönelik saldırıların hiçbir şekilde kabul edilemeyeceğini söyledi.

Lin perşembe günkü basın toplantısında, Çin'in uluslararası ilişkilerde güç kullanımına her zaman karşı olduğunu yineledi. İran, Laricani'nin İsrail saldırısında öldürüldüğünü duyurmuştu.

Kaynak: Xinhua
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

