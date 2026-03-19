Çin: İran'da Liderlerin Öldürülmesi ve Sivil Hedeflere Yönelik Saldırılar Kabul Edilemez

BEİJİNG, 19 Mart (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Ali Laricani'nin ölümüyle ilgili olarak, İranlı liderlerin öldürülmesinin ve sivil hedeflere yönelik saldırıların hiçbir şekilde kabul edilemeyeceğini söyledi.

Lin perşembe günkü basın toplantısında, Çin'in uluslararası ilişkilerde güç kullanımına her zaman karşı olduğunu yineledi. İran, Laricani'nin İsrail saldırısında öldürüldüğünü duyurmuştu.

