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Çinli Üst Düzey Yetkili, Eski İran Lideri Hamaney'in Cenaze Törenine Katılacak

Çinli Üst Düzey Yetkili, Eski İran Lideri Hamaney'in Cenaze Törenine Katılacak
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Çin Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi Başkan Yardımcısı He Wei, eski İran lideri Ali Hamaney'in 3 Temmuz'da Tahran'da düzenlenecek cenaze törenine katılacak.

BEİJİNG, 2 Temmuz (Xinhua) -- Çin Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi Başkan Yardımcısı He Wei, eski İran lideri Ali Hamaney'in cenaze törenine katılacak.

Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü perşembe günü yaptığı açıklamada He'nin, 3 Temmuz'da İran'ın başkenti Tahran'da düzenlenecek cenaze töreninde Çin'i temsil edeceğini söyledi.

Kaynak: Xinhua
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