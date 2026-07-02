Çinli Üst Düzey Yetkili, Eski İran Lideri Hamaney'in Cenaze Törenine Katılacak
Çin Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi Başkan Yardımcısı He Wei, eski İran lideri Ali Hamaney'in 3 Temmuz'da Tahran'da düzenlenecek cenaze törenine katılacak.
BEİJİNG, 2 Temmuz (Xinhua) -- Çin Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi Başkan Yardımcısı He Wei, eski İran lideri Ali Hamaney'in cenaze törenine katılacak.
Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü perşembe günü yaptığı açıklamada He'nin, 3 Temmuz'da İran'ın başkenti Tahran'da düzenlenecek cenaze töreninde Çin'i temsil edeceğini söyledi.
Kaynak: Xinhua