Haberler

Çin: İran'daki Çatışmanın Tarafları Sükunet ve İtidalle Hareket Etmeli

Çin: İran'daki Çatışmanın Tarafları Sükunet ve İtidalle Hareket Etmeli
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, İran'daki son gelişmelerin endişe verici olduğunu belirterek taraflara sükunet ve itidal çağrısı yaptı. Anlaşmazlıkların siyasi ve diplomatik yollarla çözülmesi gerektiğini vurguladı.

BEİJİNG, 10 Haziran (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, İran'la ilgili son gelişmelerin son derece endişe verici olduğunu belirterek, ilgili taraflara sükunet ve itidali elden bırakmama ve gerilimi artırmaktan kaçınma çağrısında bulunduklarını söyledi.

Lin çarşamba günkü basın toplantısında, ilgili tarafların durumu yatıştırmak üzere somut adımlar atması, anlaşmazlıkları siyasi ve diplomatik yollarla çözüme kavuşturması ve en kısa sürede kapsamlı ve kalıcı bir ateşkes sağlanması için çaba göstermesi gerektiğini belirtti.

Kaynak: Xinhua
Trump: İran anlaşmayı müzakere etmek için çok vakit harcadı, şimdi bedelini ödeyecekler

Ve korkulan oluyor! Trump'tan bugüne kadarki en sert tehdit
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Suudi Arabistan, İsrail'in saldırıları nedeniyle ABD'ye nota verdi

Prens sonunda masaya yumruğunu vurdu! Trump'a zehir zemberek uyarı
Kenan'dan 'Para var huzur var' dedirten hareket

Kenan'dan "Para var huzur var" dedirten hareket
Jose Mourinho'dan Aziz Yıldırım'a tebrik telefonu

Mourinho'dan Ali Koç'u delirtecek Aziz Yıldırım hamlesi
Platonik aşık dehşeti! 7 yerinden bıçakladı, ifadesi kan dondurdu

Platonik aşık dehşeti! 7 yerinden bıçakladı, ifadesi kan dondurdu
Mithat Yenigün'den sektör çağrısı: Devlet desteklerse zarar etmez

Mithat Yenigün'den sektör çağrısı: Devlet desteklerse zarar etmez
Adana'da korku dolu anlar! Kontrolden çıkan kamyon bakkala daldı

Davetsiz misafir bakkala daldı
Altında düşüşün dibi neresi? Yeni tahmin geldi

Altında düşüşün dibi neresi? Yeni tahmin geldi