Çin'den İran'a Destek Mesajı: Gerginlik Tırmanmasın

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Çin Dışişleri Bakanlığı, İran'ın egemenliğine yönelik her türlü saldırıya karşı olduklarını belirtti ve bölgedeki gerginliğin tırmandırılmaması gerektiğini vurguladı.

BEİJİNG, 13 Haziran (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, İran'ın egemenlik, güvenlik ve toprak bütünlüğünü ihlal etmeye yönelik her türlü eyleme ve çatışmaların yoğunlaştırılıp gerginliğin tırmandırılmasına karşı olduklarını söyledi.

Lin, cuma günü düzenlenen basın toplantısında, İsrail'in İran'a yönelik son saldırısını yakından takip ettiklerini ve bu tür eylemlerin yol açabileceği ağır sonuçlardan derin endişe duyduklarını belirtti.

Bölgedeki tansiyonun ani biçimde yeniden yükselmesinin hiçbir tarafa fayda sağlamayacağını ifade eden Lin, ilgili tarafları bölgesel barış ve istikrara yardımcı olacak adımlar atmaya ve gerilimi daha da tırmandırmaktan kaçınmaya çağırdıklarını vurguladı.

Lin, durumun yatıştırılmasına yardımcı olmak üzere yapıcı rol oynamaya hazır olduklarını da sözlerine ekledi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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