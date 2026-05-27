Çin, iletişim test uydusunu fırlattı

Çin, iletişim teknolojilerinin test edilmesinde kullanılacak 'İletişim Teknolojisi Test Uydusu-24'ü Long March 7A roketiyle başarıyla uzaya gönderdi. Uydu, çok bantlı ve yüksek hızlı iletişim teknolojilerinin test edilmesi ve doğrulanması için kullanılacak.

Çin Havacılık Uzay Bilimi ve Teknolojisi Şirketinden (CASC) yapılan açıklamaya göre, "İletişim Teknolojisi Test Uydusu-24", Long March 7A taşıyıcı roketiyle Haynan Adası'ndaki Vınçang Uzay Fırlatma Merkezi'nden fırlatıldı.

Planlanan yörünge konumuna yerleştiği bildirilen uydunun, "çok bantlı" ve "yüksek hızlı" uydu iletişimi teknolojilerinin test edilmesi ve doğrulanması için kullanılacağı belirtildi.

Fırlatış, "Long March" roketleriyle gerçekleştirilen 645'inci taşıma görevi oldu.

Kaynak: AA / Emre Aytekin
