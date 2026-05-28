Çin: Hollanda'ya Ait Savaş Gemisinin Güney Çin Denizi'ndeki Provokatif Eylemlerini Kınıyoruz

Çin Halk Kurtuluş Ordusu Güney Harekat Alanı Komutanlığı Sözcüsü Zhai Shichen, Hollanda donanmasına ait bir fırkateynin Güney Çin Denizi'nde Xisha Qundao bölgesine izinsiz giriş yaparak Çin hava sahasını ihlal ettiğini belirtti. Çin, bu provokatif eylemlere karşı gerekli önlemleri aldı ve Hollanda'ya ihlallere derhal son verme çağrısı yaptı.

BEİJİNG, 28 Mayıs (Xinhua) -- Çin Halk Kurtuluş Ordusu Güney Harekat Alanı Komutanlığı Sözcüsü Zhai Shichen, Hollanda donanmasına ait bir geminin provokatif eylemlerini kınayarak, Hollanda tarafına ihlal ve provokasyonlarına derhal son verme çağrısında bulundu.

Zhai çarşamba günkü basın toplantısında, Hollanda donanmasına ait de Ruyter fırkateyninin, Güney Çin Denizi'nde Çin'e ait Xisha Qundao bölgesine yasadışı şekilde izinsiz giriş yaptığını ve Çin hava sahasını ihlal eden çok sayıda gemi konuşlu helikopter operasyonu gerçekleştirdiğini belirtti.

Sözcü, bu ihlaller karşısında harekete geçen Güney Harekat Alanı Komutanlığı'nın, deniz ve hava kuvvetlerinin, izinsiz giriş yapan gemiyi bölgeden uzaklaştırmak üzere yasalara ve yönetmeliklere uygun şekilde gerekli önlemleri almasını sağladığını ifade etti.

Hollanda tarafının eylemlerinin, Çin'in toprak egemenliğini, deniz ve hava güvenliğini ciddi şekilde ihlal ettiğini, uluslararası hukuku ve uluslararası ilişkilerin temel normlarını ağır biçimde çiğnediğini, Güney Çin Denizi'ndeki barış ve istikrarı ağır şekilde zedelediğini kaydeden Zhai, söz konusu eylemlerin yanlış hesaplama ve yanlış değerlendirmelere yol açabilecek nitelikte olduğunu vurguladı.

"Çin, bu tür eylemlere kararlılıkla karşı çıkmaktadır" diyen Zhai, Hollanda tarafına hak ihlallerine ve provokasyonlarına derhal son verme çağrısı yaptı.

Zhai, Güney Harekat Alanı Komutanlığı'na bağlı birliklerin yüksek alarm durumunu sürdürdüğünü ve ulusal egemenlik, güvenlik ve bölgesel barış ve istikrarı koruma görevlerinde kararlı olduklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: Xinhua
