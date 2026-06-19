Çin: Güney Kore'nin Tek Çin Tutumunu Bir Kez Daha Teyit Etmesini Olumlu Karşılıyoruz

BEİJİNG, 19 Haziran (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Güney Kore Dışişleri Bakanlığı Kuzeydoğu Asya ve Orta Asya İşleri Genel Direktörü Nam Jin'in, Çin ile Güney Kore arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasına ilişkin ortak bildiride yer alan Taiwan'a ilişkin ifadeleri kamuoyu önünde aynen yinelemesini memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.

Nam, 18 Haziran'da basına yaptığı açıklamada, söz konusu bildiride "Güney Kore hükümeti, Çin Halk Cumhuriyeti hükümetini Çin'in tek meşru hükümeti olarak tanımakta ve Çin'in, tek bir Çin olduğu ve Taiwan'ın Çin'in bir parçası olduğu yönündeki tutumuna saygı duymaktadır" ifadesinin yer aldığını belirterek, Güney Kore'nin bu konudaki tutumunun değişmediğini ifade etmişti.

Bakanlık sözcüsü perşembe günkü basın toplantısında, Taiwan meselesiyle ilgili olarak Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung'un da ocak ayında Çin'e gerçekleştirdiği resmi ziyaret öncesinde Çin medyasına açıklamalarda bulunduğunu ve "Güney Kore-Çin ilişkilerinin temelini oluşturan ilkeler, diplomatik ilişkilerin kurulması sırasında belirlenmiş olup ilkesel ve temel niteliktedir. Güney Kore hükümetinin bu tutuma her zaman bağlı kaldığı ve bundan hiçbir zaman sapmadığı açık ve nettir" ifadelerini kullandığını hatırlattı.

Sözcü, Lee'nin ayrıca, "Çin'in en temel çıkarlarını ilgilendiren Taiwan meselesi konusunda Güney Kore her zaman olduğu gibi tek Çin tutumuna saygı göstermeyi sürdürecektir" dediğini belirtti. Lee'nin daha sonra Çin'e gerçekleştirdiği resmi ziyaret sırasında da Çin'in temel çıkarları ve başlıca endişelerine saygı duyduklarını ve tek Çin ilkesine bağlı olduklarını ifade ettiğini aktardı.

Sözcü, Güney Kore'nin Çin ile diplomatik ilişkilerin kurulmasına giden yolu açan ortak iradeye sadık kalacağı, siyasi taahhütlerini yerine getireceği ve Çin-Güney Kore ilişkilerinin siyasi temelini korumak üzere tek Çin ilkesine bağlı kalacağı yönündeki temenni ve inançlarını dile getirdi.

Kaynak: Xinhua