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Çin: Güney Çin Denizi Meselesine Taraf Olmayan Ülkelerin Müdahale Hakkı Bulunmuyor

Çin: Güney Çin Denizi Meselesine Taraf Olmayan Ülkelerin Müdahale Hakkı Bulunmuyor
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Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, Güney Çin Denizi meselesine taraf olmayan ülkelerin bu konuya müdahale hakkı olmadığını belirtti. Avustralya Dışişleri Bakanı'nın açıklamalarına yanıt veren Lin, Filipinler'in provokasyonlarına dikkat çekti ve bölgedeki istikrarın ASEAN ülkelerinin ortak çabalarıyla korunduğunu vurguladı.

BEİJİNG, 23 Temmuz (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, Güney Çin Denizi meselesine taraf olmayan ülkelerin, bu meseleye ilişkin konulara müdahale hakkının olmadığını söyledi.

Lin çarşamba günkü basın toplantısında, Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong'un kısa süre önce Güney Çin Denizi ile ilgili yaptığı açıklamalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Sözcü, Çin tarafı olarak Filipinler personelinin, Çinli kolluk görevlilerine yönelik kötü niyetli saldırısı konusundaki tutumlarını açıkça ortaya koyduklarını belirtti.

Lin, bazı ülkelerin, Filipinler'in ihlal ve provokasyonlarıyla ilgili nesnel gerçekleri görmezden geldiğini, Çin'e asılsız suçlamalar yönelttiğini ve Çin'in kararlılıkla karşı çıktığı yasadışı ve geçersiz "Güney Çin Denizi Tahkim Kararı'nı" sürekli gündeme getirdiğini ifade etti.

Çin ve ASEAN ülkelerinin ortak çabaları sayesinde bölgedeki durumun genel olarak istikrarlı seyrini koruduğunu belirten sözcü, denizde yaşanan gerilimlerin temel nedeninin, Filipinler tarafının kasıtlı ihlal ve provokasyonları olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: Xinhua
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