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Çin: Fujian Uçak Gemisi Taiwan Boğazı'nda Rutin Eğitim Faaliyetleri Yürütüyor

Çin: Fujian Uçak Gemisi Taiwan Boğazı'nda Rutin Eğitim Faaliyetleri Yürütüyor
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Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Zhang Xiaogang, Fujian uçak gemisinin Taiwan Boğazı'nda rutin eğitim faaliyetleri yürüttüğünü ve gelecekte de benzer tatbikatların devam edeceğini açıkladı.

BEİJİNG, 26 Haziran (Xinhua) -- Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Zhang Xiaogang, Fujian uçak gemisinin rutin eğitim faaliyetleri kapsamında Taiwan Boğazı'nda bulunduğunu söyledi.

Zhang perşembe günkü basın toplantısında, gelecekte de benzer eğitim faaliyetleri yürütüleceğini belirtti.

Kaynak: Xinhua
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