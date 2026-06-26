Çin: Fujian Uçak Gemisi Taiwan Boğazı'nda Rutin Eğitim Faaliyetleri Yürütüyor
Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Zhang Xiaogang, Fujian uçak gemisinin Taiwan Boğazı'nda rutin eğitim faaliyetleri yürüttüğünü ve gelecekte de benzer tatbikatların devam edeceğini açıkladı.
BEİJİNG, 26 Haziran (Xinhua) -- Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Zhang Xiaogang, Fujian uçak gemisinin rutin eğitim faaliyetleri kapsamında Taiwan Boğazı'nda bulunduğunu söyledi.
Zhang perşembe günkü basın toplantısında, gelecekte de benzer eğitim faaliyetleri yürütüleceğini belirtti.
Kaynak: Xinhua