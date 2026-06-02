Çin: Filipinler Savunma Bakanı'nın Çin'e İlişkin Açıklamalarını Kabul Etmiyoruz

BEİJİNG, 2 Haziran (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Filipinler Savunma Bakanı Gilberto Teodoro'nun Çin hakkında defalarca temelsiz açıklamalarda bulunduğunu belirterek, bunun, Çin-Filipinler ilişkilerini ve karşılıklı güveni ciddi şekilde zedelediğini ve Filipinler'in ve halkının çıkarlarına ters düştüğünü söyledi.

Mao salı günü düzenlediği basın toplantısında, Filipinler Savunma Bakanı'nın, bu yılki Shangri-La Diyaloğu toplantısında yaptığı açıklamalar hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Mao, "Filipinler'in, bir avuç gösteriş meraklısı maskaranın iki tarafın ikili ilişkileri istikrara kavuşturma çabalarını defaatle sabote etmesine izin vermek yerine, söylemlerini eylemleriyle tutarlı hale getirmesini ve yetkililerinin söylem ve eylemlerini sıkı bir şekilde kontrol altına almasını beklediklerini" ifade etti.

