Çin: Filipinler, Güney Çin Denizi'ndeki İhlallerine Son Vermeli

BEİJİNG, 9 Haziran (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, Filipinler'i Güney Çin Denizi'ndeki ihlallerine ve provokasyon girişimlerine, ayrıca kışkırtıcı propaganda ve abartılı söylemlerine son vermeye çağırdıklarını belirtti.

Lin konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunduğu salı günkü basın toplantısında, Huangyan Dao'nun Çin'in öz toprağı olduğunu ve Çin'in Huangyan Dao ve bitişik sularında tartışmasız egemenliğe sahip olduğunu söyledi.

Lin, Çin'in bilimsel araştırmalar da dahil olmak üzere Güney Çin Denizi'ndeki Huangyan Dao'da yürüttüğü her türlü faaliyetin, egemen bir devletin meşru haklarını teşkil ettiğini belirtti.

Kaynak: Xinhua