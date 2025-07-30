Çin'den Filipinler'e Gizli İşbirliği Uyarısı

BEİJİNG, 30 Temmuz (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, Filipinler'e denizcilikle ilgili konularda gerilimi tırmandırmak amacıyla diğer ülkelerle gizli işbirliği yapmaya son verme çağrısında bulundu.

Guo, salı günkü basın toplantısında kısa süre önce duyurulan Filipinler-ABD askeri işbirliğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Basında, Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Romualdez Marcos'un ABD ziyareti sırasında askeri işbirliği başlattıklarını duyuran iki tarafın, Karşılıklı Savunma Antlaşması'nın Güney Çin Denizi'ne genişletildiğini de yinelediklerine dair haberler yer almıştı. Marcos, Filipinler ordusunun modernizasyonunun teşvik edilmesinin, Güney Çin Denizi'ndeki değişen durumla doğrudan ilişkili olduğunu söylemişti. Marcos ayrıca ABD'nin orta menzilli füzeler konuşlandırmasının ve iki ülkenin ortaklaşa silah depoları inşa etmesinin, gelecekte ortaya çıkabilecek durumlara hazırlanmaya olanak sağladığını belirtmişti. Başka haberlerde ise Japonya'nın Filipinler'e 6 adet Abukuma sınıfı muhrip refakat gemisi ihraç ettiği bildirilmişti.

Sözcü, Güney Çin Denizi sorunu bahane edilerek askeri ittifakların güçlendirilmesine ve başka ülkeleri hedef alan askeri konuşlandırma ve operasyonlara girişilmesine her zaman karşı çıktıklarını söyledi.

Guo, "Hiçbir sorunu çözmeyeceği gibi, Çin'in gözünü de korkutması imkansız olan bu durum, Asya-Pasifik ülkelerinin barış, kalkınma ve istikrarı sürdürme yönündeki ortak arzusuyla da çelişmektedir" dedi.

Sözcü, Filipinler ile diğer ülkeler arasında yapılacak her türlü savunma ve güvenlik işbirliğinin üçüncü tarafları hedef almaması, Güney Çin Denizi'ne ilişkin anlaşmazlıklara müdahale etmemesi ve özellikle bölgede çatışma ve gerilime yol açmaması gerektiğini vurguladı.

Guo, "Filipinler'i diğer ülkelerle gizli işbirliği yaparak endişe yaratmaya çalışmaktan, denizcilik konularında suçu başkalarına atmaktan, dış güçlerden destek istemekten ve gönüllü olarak 'küçük gruplara' katılmak için bahaneler aramaktan vazgeçmeye çağırıyoruz. Bağımsızlık somut eylemlerle el üstünde tutulmalı, bölgesel barış ve istikrar ciddiyetle korunmalıdır" dedi.