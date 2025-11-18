Çin'den Ekolojik Dönüşüme Destek: Yeni Elektrikli Ağır Hizmet Kamyonu Tanıtıldı

CHANGSHA, 18 Kasım (Xinhua) -- Çinli CRRC Zhuzhou Lokomotif Limited Şirketi, ülkenin lojistik sektörünün yeşil dönüşümüne destek sağlamak amacıyla yeni bir elektrikli ve akıllı "entegre ağır hizmet kamyonu" geliştirdi.

Zhidao Elektrikli Karayolu Taşımacılığı Sistemi olarak adlandırılan kamyon, Çin'in orta kesimindeki Hunan eyaletinde düzenlenen Uluslararası Demiryolu Taşımacılığı Fuarı'nda ilk kez sergilendi. Araç, karayolu taşımacılığı sektörünün modernizasyonuna ivme kazandırarak daha verimli, akıllı ve çevre dostu bir mobilite çözümü sunmayı hedefliyor.