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Çin Dışişleri Bakanı: BM Genel Sekreteri'nin Seçim Sürecine Yapıcı Şekilde Katılacağız

Çin Dışişleri Bakanı: BM Genel Sekreteri'nin Seçim Sürecine Yapıcı Şekilde Katılacağız
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Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, BM Genel Sekreterliği'ne aday olan Rebeca Grynspan ile görüştü. Wang, Çin'in yeni Genel Sekreter seçim sürecine yapıcı katılacağını ve BM'yi korumak için tüm taraflarla çalışacağını belirtti. Grynspan ise Tek Çin ilkesine bağlı olduğunu vurguladı.

BEİJİNG, 17 Haziran (Xinhua) - Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Birleşmiş Milletler'in yeni Genel Sekreteri'nin seçim sürecine yapıcı şekilde katılarak, BM'yi korumak üzere tüm taraflarla çalışacaklarını söyledi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu üyesi olan Wang salı günü BM Genel Sekreterliği'ne adaylığını açıklayan BM Ticaret ve Kalkınma Konferansı Genel Sekreteri ve Kosta Rika'nın eski Başkan Yardımcısı Rebeca Grynspan ile bir araya geldi.

Grynspan, BM'nin yerine geçebilecek başka bir yapının bulunmadığını, ancak örgütün reformları ilerletmek, barış, kalkınma ve geleceğe daha fazla odaklanmak için çağa ayak uydurması gerektiğini ifade etti.

Tek Çin ilkesine kararlılıkla bağlı olduğunu vurgulayan Grynspan, Çin'in tutarlı şekilde çok taraflılığa ve BM Şartı'na destek vermesini takdirle karşıladığını ve BM'nin otoritesini güçlendirmek üzere Çin'le ve uluslararası toplumla çalışmaya hazır olduğunu belirtti.

Wang ise sorumluluk sahibi büyük bir ülke ve BM Güvenlik Konseyi'nin daimi üyesi olan Çin'in, BM'nin yeni Genel Sekreteri'nin seçim sürecine yapıcı şekilde katılacağını ve BM'yi korumak, yeniden canlandırmak ve güçlendirmek üzere tüm taraflarla çalışacağını vurguladı.

Wang, "Çin, her daim BM davasının kararlı bir destekçisi ve aktif bir paydaşı olmuştur" dedi.

Kaynak: Xinhua
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