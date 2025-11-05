Çin'den Avustralya ve Singapur'a Yeni Demiryolu Sevkiyatı

NANNİNG, 5 Kasım (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nde bulunan Qinzhou Limanı Doğu İstasyonu'ndan, Avustralya kraft kağıdı ve Singapur milföy yağı dahil olmak üzere 80 konteyner mal taşıyan bir yük treni çarşamba günü ülkenin güneybatısındaki Chongqing Belediyesi'ne doğru yola çıktı.

Bu sevkiyat önemli bir dönüm noktasını temsil ediyor. Yeni Uluslararası Kara-Deniz Ticaret Koridoru demiryolu hizmetinin bu yıl şimdiye kadarki toplam yük hacmi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 63,2'lik bir artışla 1,214 milyon TEU'ya (1 TEU, 20 feet'lik konteyneri ifade etmektedir) ulaştı.

Çin'in batı iç bölgeleri ile küresel pazarlar arasında kritik bir lojistik hat işlevi gören koridor, Chongqing ve Guangxi'de üretilen yeni enerjili araçların Ortadoğu pazarlarına demiryolu-denizyolu taşımacılığıyla ulaşmasını sağlıyor. Koridor aynı zamanda Çin tarım ürünlerinin uluslararası pazarlara erişimini kolaylaştırırken, Tayland durianı ve Kamboçya pirinci gibi ASEAN menşeli ürünlerin soğuk zincir trenleriyle yalnızca 88 saatte Chongqing'e ulaşmasına olanak tanıyor.

Qinzhou Limanı Doğu İstasyonu Müdürü Wei Wenkang, istasyonun yük hacminin bu yıl da artmaya devam ettiğini belirterek, "Şu ana kadar toplam hacim, geçen yıla kıyasla yüzde 18,7 artışla 7,164 milyon tona ulaştı ve 12 kez günlük yükleme-boşaltma rekoru kırıldı" ifadelerini kullandı.

Veriler, 2021'den bu yana Yeni Batı Kara-Deniz Koridoru üzerinden toplam 4,441 milyon TEU yük taşındığını ortaya koyarken, koridor Çin'in batısını ASEAN ülkelerine bağlayan, bölgesel kalkınmanın koordinasyonunu teşvik eden ve küresel pazarlara açılımı derinleştiren önemli bir lojistik arter olarak konumunu güçlendirdi.