Haberler

Çin'den Avustralya ve Singapur'a Yeni Demiryolu Sevkiyatı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çin'in Guangxi bölgesinden yola çıkan bir yük treni, Avustralya kraft kağıdı ve Singapur milföy yağı içeren 80 konteyner malzeme ile Chongqing'e ulaştı. Yeni Uluslararası Kara-Deniz Ticaret Koridoru, bu yıl toplam yük hacmini geçen yıla göre yüzde 63,2 artırdı.

NANNİNG, 5 Kasım (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nde bulunan Qinzhou Limanı Doğu İstasyonu'ndan, Avustralya kraft kağıdı ve Singapur milföy yağı dahil olmak üzere 80 konteyner mal taşıyan bir yük treni çarşamba günü ülkenin güneybatısındaki Chongqing Belediyesi'ne doğru yola çıktı.

Bu sevkiyat önemli bir dönüm noktasını temsil ediyor. Yeni Uluslararası Kara-Deniz Ticaret Koridoru demiryolu hizmetinin bu yıl şimdiye kadarki toplam yük hacmi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 63,2'lik bir artışla 1,214 milyon TEU'ya (1 TEU, 20 feet'lik konteyneri ifade etmektedir) ulaştı.

Çin'in batı iç bölgeleri ile küresel pazarlar arasında kritik bir lojistik hat işlevi gören koridor, Chongqing ve Guangxi'de üretilen yeni enerjili araçların Ortadoğu pazarlarına demiryolu-denizyolu taşımacılığıyla ulaşmasını sağlıyor. Koridor aynı zamanda Çin tarım ürünlerinin uluslararası pazarlara erişimini kolaylaştırırken, Tayland durianı ve Kamboçya pirinci gibi ASEAN menşeli ürünlerin soğuk zincir trenleriyle yalnızca 88 saatte Chongqing'e ulaşmasına olanak tanıyor.

Qinzhou Limanı Doğu İstasyonu Müdürü Wei Wenkang, istasyonun yük hacminin bu yıl da artmaya devam ettiğini belirterek, "Şu ana kadar toplam hacim, geçen yıla kıyasla yüzde 18,7 artışla 7,164 milyon tona ulaştı ve 12 kez günlük yükleme-boşaltma rekoru kırıldı" ifadelerini kullandı.

Veriler, 2021'den bu yana Yeni Batı Kara-Deniz Koridoru üzerinden toplam 4,441 milyon TEU yük taşındığını ortaya koyarken, koridor Çin'in batısını ASEAN ülkelerine bağlayan, bölgesel kalkınmanın koordinasyonunu teşvik eden ve küresel pazarlara açılımı derinleştiren önemli bir lojistik arter olarak konumunu güçlendirdi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Sındırgı 'afet bölgesi' ilan edildi

Günlerdir diken üstünde olan ilçemiz için beklenen adım atıldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Devrim' dedi, bütün salon ayağa kalktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Devrim" dedi, bütün salon ayağa kalktı
Canlı yayında ilginç kalça sohbeti: Ece Erken inanmayıp masanın altına eğildi

Yayında ilginç kalça sohbeti: Tatmin olmayınca masanın altına eğildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'nin İmralı çıkışına ilk yorum: Bütün taraflar dinlenmeli

Bahçeli'nin Öcalan çıkışına Cumhurbaşkanı Erdoğan kayıtsız kalamadı
Bomba gibi iddia: Messi Galatasaray'a imza atabilir

Bomba gibi iddia: Messi Galatasaray'a imza atabilir
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Devrim' dedi, bütün salon ayağa kalktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Devrim" dedi, bütün salon ayağa kalktı
Ajax, Galatasaray'ı eski Beşiktaşlı ile yıkmak istiyor

Ajax, Galatasaray'ı eski Beşiktaşlı ile yıkmak istiyor
Adalet Bakanı Tunç: Selahattin Demirtaş kararı kesinleşti, mahkeme değerlendirecek

Adalet Bakanı Tunç'tan Demirtaş'ın tahliyesiyle ilgili kritik sözler
38 kişilik Vatikan heyeti, Papa'nın ziyareti öncesi İznik'e geldi

Dünyanın gözü bu ilçemizde! Vatikan heyeti soluğu bölgede aldı
Şeriatla yönetilen ülkede Cadılar Bayramı coşkusu

Görüntüler şeriatla yönetilen ülkeden
İngiltere'de İsrail'in futboldan men edilmesi için 25 bin imza toplandı

O ülkede İsrail'in futboldan men edilmesi için harekete geçildi
Victoria's Secret modeli Alessandra Ambrosio İstanbul'da

Dünyaca ünlü model Karaköy sokaklarında ortaya çıktı
2026 hac kuraları çekildi! Sonuçlar e-Devlet'ten açıklanacak

2 milyon kişinin beklediği kura çekildi! Sonuçlar e-Devlet'te
Derbi primi yatan Jhon Duran'dan flaş hareket

Derbi primini hesabında gören Duran'dan flaş hareket
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.