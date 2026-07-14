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Çin: Avrupa, Güney Çin Denizi ile İlgili Meselelerde İhtiyatlı Davranmalı

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Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, Güney Çin Denizi Tahkim Kararı'nın yasadışı olduğunu belirterek Avrupa ülkelerine bu kararı desteklemekten vazgeçme çağrısı yaptı. ABD ve Filipinler ile ortak bildiri yayımlayan Avrupa ülkelerini eleştiren Lin, bildirilerin gerçekleri çarpıttığını ve Çin'i karaladığını ifade etti.

BEİJİNG, 14 Temmuz (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, "Güney Çin Denizi Tahkim Kararı'nın" yasadışı olduğunu belirterek, Avrupa ülkelerine, Çin ile ilişkileri ve işbirliklerinin bozulmaması için ihtiyatlı davranma ve söz konusu kararı desteklemekten vazgeçme çağrısında bulunduklarını söyledi.

Kısa süre önce bazı Avrupa ülkeleri ABD ve Filipinler ile birlikte, 10 yıl önce açıklanan sözde karara ilişkin ortak bir bildiri yayımlamıştı. Avrupa Birliği de ayrı bir bildiri yayımladı.

Lin, salı günü düzenlediği basın toplantısında, "Söz konusu bildiriler, gerçekleri çarpıtmakta ve kötü niyetli şekilde Çin'i karalamaktadır. Çin, bu bildirileri son derece esefle karşılamakta ve kesinlikle reddetmektedir" dedi.

Kaynak: Xinhua
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