Çin'den Avrupa'ya 200 bin sahte prezervatif

Çin'den Avrupa'ya kaçak yollarla sokulan 200 binden fazla sahte prezervatife el konuldu. Yetkililer bu tarz sahte ürünlerin, korunma ve cinsel yolla bulaşan hastalıkların önlenmesi konusunda yetersiz olduğunu söylüyor.Avrupa Dolandırıcılıkla Mücadele Ofisi (OLAF), Çin'den ithal edilen ve dünyada ünlü tanınmış bir markanın taklidi olduğu tespit edilen 200 binden fazla prezervatifin ele geçirildiğini duyurdu. Söz konusu doğum kontrol ürünlerinin tanınmış bir markanın adı ve logosu altında piyasaya sürüldüğü belirtilirken, Brüksel merkezli kurum, markanın adını açıklamaktan kaçındı.

OLAF Direktörü Petr Klement, konuyla ilgili açıklamasında, "Sahte prezervatifler tehlikelidir. Test edilmemişlerdir, kontrolsüzler ve güvenli değilledir" diye vurgu yaptı. Klement, bu tür ürünlerin cinsel yolla bulaşan hastalıkların yayılmasına neden olabileceği gibi gebelik tehlikesi olduğunu da belirtti. Kurumun açıklamasına göre sahte prezervatifler, dayanıklılık, stabilite veya kirlilik testleri gibi konularda Avrupa Birliği'nin tıbbi ürünler için belirlediği kalite kriterlerini karşılamıyor.

Sahte prezervatifler oyuncak sevkiyatı olarak gösterilmiş

OLAF'ın açıklamasında, sahte prezervatiflerin Avrupa'ya getirildiği kaçakçılık güzergahının da tespit edildiği aktarıldı. Açıklamaya göre OLAF, ulusal makamlardan ilk ipuçlarını aldıktan sonra Romanya, Sırbistan ve İspanya'daki gümrük yetkilileriyle birlikte el konulan ürünleri inceledi.

Tahmini piyasa değeri 200 bin eurodan fazla olan sahte prezervatiflerin, Çin'deki aynı kaynaktan geldiği ve denetimlerden kaçabilmek için oyuncak olarak beyan edildiği belirtiliyor. Zira prezervatifler Avrupa'da tıbbi ürün olarak sınıflandırıldığı için, gümrüklerde çok daha sıkı kontrollere tabi tutuluyor ve bu ürünlerin belirli koruma ve güvenlik standartlarını karşılamaları gerekiyor. Ayrıca ürünlerin, Avrupa Birliği'nin (AB) güvenlik, sağlık ve çevre normlarına uygunluğunu gösteren CE işareti taşımaları da şart koşuluyor. Çinli makamlarla iş birliği yapan OLAF'ın, sevkiyatların ihracatçılarını da tespit ettiği duyuruldu.

dpa,KNA / ET,ETO

Kaynak: Deutsche Welle