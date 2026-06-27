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Çin, Arap Birliği Genel Sekreteri Olarak Atanan Nebil Fehmi'yi Tebrik Etti

Çin, Arap Birliği Genel Sekreteri Olarak Atanan Nebil Fehmi'yi Tebrik Etti
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Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, Arap Birliği Genel Sekreteri olarak atanan Nebil Fehmi'yi tebrik ederek, Çin-Arap stratejik ortaklığının güçlendirilmesi temennisinde bulundu.

BEİJİNG, 27 Haziran (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, Arap Birliği Genel Sekreteri olarak atanan Nebil Fehmi'yi tebrik ettiklerini söyledi.

Guo cuma günkü basın toplantısında, Fehmi'nin görev süresi boyunca Çin ile Arap ülkeleri arasındaki ilişkileri daha da ileriye taşımasını umduklarını söyledi.

Arap Birliği'nin Arap devletleri arasındaki birliğin sembolü olduğunu kaydeden Guo, "Arap ülkelerinin iyi bir dostu ve ortağı olarak, ortak bir geleceğe sahip daha üst düzey bir Çin-Arap topluluğu inşa etmek üzere dayanışma ve işbirliğini güçlendirmeye, Arap tarafıyla birlikte zorlukların üstesinden gelmeye ve Çin-Arap stratejik ortaklığına yeni bir anlam katmaya kararlıyız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Xinhua
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