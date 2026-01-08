Haberler

Çin: ABD'nin Açık Denizlerde Yabancı Gemilere El Koyması Uluslararası Hukukun Ciddi İhlalidir

Güncelleme:
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, ABD'nin uluslararası sularda yabancı gemilere el koymasının ciddi bir uluslararası hukuk ihlali olduğunu belirtti. Mao, ABD'nin yasa dışı yaptırımlarının ve BM Şartı'na aykırı eylemlerinin karşısında olduklarını vurguladı.

BEİJİNG, 8 Ocak (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, ABD'nin uluslararası sularda yabancı gemilere keyfi şekilde el koymasının ciddi bir uluslararası hukuk ihlali teşkil ettiğini söyledi.

Mao perşembe günkü basın toplantısında Kuzey Atlantik'te Rusya bandıralı bir petrol tankerine ABD güçleri tarafından el konulmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Mao, uluslararası hukukta dayanağı bulunmayan ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nce yetkilendirilmemiş yasadışı tek taraflı yaptırımlara her daim karşı çıktıklarını ifade etti.

Mao, BM Şartı'nın amaç ve ilkelerine aykırı olan, diğer ülkelerin egemenlik ve güvenliğini ihlal eden her türlü eyleme karşı olduklarını da sözlerine ekledi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
