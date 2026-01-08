Çin: ABD'nin Açık Denizlerde Yabancı Gemilere El Koyması Uluslararası Hukukun Ciddi İhlalidir

BEİJİNG, 8 Ocak (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, ABD'nin uluslararası sularda yabancı gemilere keyfi şekilde el koymasının ciddi bir uluslararası hukuk ihlali teşkil ettiğini söyledi.

Mao perşembe günkü basın toplantısında Kuzey Atlantik'te Rusya bandıralı bir petrol tankerine ABD güçleri tarafından el konulmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Mao, uluslararası hukukta dayanağı bulunmayan ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nce yetkilendirilmemiş yasadışı tek taraflı yaptırımlara her daim karşı çıktıklarını ifade etti.

Mao, BM Şartı'nın amaç ve ilkelerine aykırı olan, diğer ülkelerin egemenlik ve güvenliğini ihlal eden her türlü eyleme karşı olduklarını da sözlerine ekledi.