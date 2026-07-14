Haberler

Çin: ABD'nin "Siber Güvenliği" Bahane Ederek Bizi Karalamasına Kararlılıkla Karşı Çıkıyoruz

Çin: ABD'nin 'Siber Güvenliği' Bahane Ederek Bizi Karalamasına Kararlılıkla Karşı Çıkıyoruz
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, ABD'nin jeopolitik amaçlarla bölge ülkelerini yanına çekmeye ve siber güvenliği bahane ederek Çin'i karalamaya çalıştığını belirterek, buna kararlılıkla karşı çıktıklarını ifade etti.

BEİJİNG, 14 Temmuz (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, ABD'nin jeopolitik amaçlarla bölge ülkelerini kendi yanına çekmeye ve "siber güvenliği" bahane ederek Çin'i karalamaya çalıştığını belirterek, bundan ciddi rahatsızlık duyduklarını ve buna kararlılıkla karşı çıktıklarını söyledi.

Lin salı günkü basın toplantısında, Çin'in siber saldırı faaliyetlerine her zaman karşı çıktığını ve bu tür faaliyetlerle yasalar çerçevesinde mücadele ettiğini belirtti. Lin ayrıca, siyasi amaçlarla siber güvenlik konusunda yanlış bilgi yayılmasına da karşı olduklarını ifade etti.

Kaynak: Xinhua
Konya'da aile katliamı! Tartıştığı üvey annesi ve kız kardeşini boğazlarını keserek öldürdü

Gözü dönen şahıs, annesinin ve kız kardeşinin boğazını kesti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Özel kıyafetlerle defnettiler! Yaptığı hata 55 yaşındaki kadını hayattan kopardı

Özel kıyafetlerle defnettiler! Yaptığı hata 55 yaşındaki kadını hayattan kopardı
Danla Bilic yeniden ameliyat oldu! Sağlık durumuyla ilgili açıklama geldi

Danla Bilic yine ameliyat oldu! Sağlık durumuyla ilgili açıklama geldi
Sevgilisini döve döve öldürdü

Öfke nöbeti cinayetle bitti: Sevgilisini döve döve ölüme gönderdi!
Ugochukwu'dan sonra bir yıldız daha! Dünya bu transferi konuşur

Ugochukwu'dan sonra bir yıldız daha! Dünya bu transferi konuşur
Türkiye'ye 1,5 milyar dolarlık tazminat cezası! Bakan Bayraktar'dan açıklama var

Türkiye'ye milyonlarca dolarlık ceza! Beklenen açıklama geldi
Karısını yatakta başkasıyla basan koca öfkeden deliye döndü

Karısını yatakta başkasıyla basan koca deliye döndü

Fenerbahçe taraftarını tedirgin eden görüntü! Gerçek sonradan ortaya çıktı

Bitti denen transfer iptal mi? Oyuncuyu almadan uçağa bindiler