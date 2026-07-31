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Çin'den ABD'ye "Küba'ya tehditlerini durdur, yaptırımlar ile ablukayı sona erdir" çağrısı

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Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD'ye "Küba'ya karşı güç kullanma tehditlerini durdurması ve tek taraflı yaptırımlar ile ablukayı sona erdirmesi" çağrısı yaptı.

Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD'ye " Küba'ya karşı güç kullanma tehditlerini durdurması ve tek taraflı yaptırımlar ile ablukayı sona erdirmesi" çağrısı yaptı.

Global Times'ın haberine göre, Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Pekin'de düzenlediği basın toplantısında, ABD'nin " Küba'ya karşı askeri operasyonlar planladığı yönündeki iddiaları" yanıtladı.

Sözcü Mao, Washington yönetimine, " Küba'ya karşı güç kullanma tehditlerini durdurma ve tek taraflı yaptırımlar ile ablukayı sona erdirme çağrısı" yaptı.

Küba'yı ulusal egemenliğini savunma ve dış müdahaleye karşı çıkma konusunda kararlı bir şekilde desteklemeye devam edeceklerini belirten Mao, Çin'in uluslararası adalet ve hakkaniyeti korumak için tüm taraflarla birlikte çalışacağını söyledi.

Abluka

Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez, 7 Temmuz'da yaptığı açıklamada, ABD'nin Küba'ya uyguladığı ablukayı "savaş eylemi" olarak nitelendirerek, bunun Küba halkını "sessizce boğup öldürdüğünü" ifade etmişti.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, 23 Temmuz'da basına yaptığı açıklamada, "Küba için değişim zor olacak ancak daha iyi bir gelecek için bu yapılmalı." değerlendirmesinde bulunarak, Küba'daki yöneticilerin çökmüş bir ideoloji üzerinde ilerleyerek ülkeyi "yok ettiğini" savunmuştu.

ABD basınındaki haberlerde ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon), Orta Doğu'da İran ile gerilim sürerken Orta Amerika'da Küba'ya yönelik hareket planı seçeneklerini "sessizce" gözden geçirdiği iddia edilmişti.

Kaynak: AA
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