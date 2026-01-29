Haberler

Çin'den, ABD'nin İran'a olası askeri müdahalesinin Batı Asya'yı belirsizliğe sürükleyeceği uyarısı

Çin, ABD'nin İran'a olası askeri müdahalesine karşı çıkarak, Batı Asya'nın belirsizliğe sürüklenebileceğini ve bölgedeki gerilimlerin artmaması gerektiğini vurguladı. BM'de konuşan Çin temsilcisi, uluslararası ilişkilerde güç kullanımına karşı çıkılmasını istiyor.

Çin, ABD'nin İran'a olası askeri müdahalesinin gündemde olduğu günlerde, buradaki askeri maceracılığın tüm Batı Asya'yı belirsizliğe sürükleyeceği uyarısında bulundu.

Xinhua'nın haberine göre, Çin'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Fu Cong, BM Güvenlik Konseyinde, İran'daki durumla ilgili düzenlenen oturumda konuştu.

İran'ın bağımsız egemen bir devlet olduğunu ve ülkenin geleceğine İran halkının kendisinin karar vermesi gerektiğini vurgulayan Fu, tüm tarafları gerilimi yükseltecek adımlardan kaçınmaya çağırdı.

Fu, Batı Asya'nın bölge dışı ülkelerin jeopolitik hedeflerinin kurbanı olmaması gerektiğine işaret ederek, "Batı Asya, büyük güç rekabetinin sahası olmamalı. Herhangi bir askeri maceracılık bölgeyi bir öngörülmezlik uçurumuna sürükleyecektir." dedi.

Tüm tarafları BM Şartı'nın amaç ve ilkelerine uymaya, diğer ülkelerin iç işlerine müdahale etmemeye ve uluslararası ilişkilerde güç kullanımına karşı çıkmaya çağıran Fu, şunları kaydetti:

"Çin, ABD'nin, diğer ilgili tarafların, uluslararası toplumun ve bölge ülkelerinin çağrısına uyarak Orta Doğu'da barış ve istikrara daha fazla katkı sağlamak için çalışacağını, gerilimi tırmandıracak adımlardan kaçınacağını umuyor."

ABD Başkanı Donald Trump, dün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İran'a doğru "devasa bir armadanın ilerlediğini" belirterek, Tahran yönetimine anlaşma yapma çağrısında bulunmuş, aksi halde "daha kötü bir saldırı yapılacağı" konusunda uyarmıştı.

Trump, söz konusu armadanın Abraham Lincoln uçak gemisi öncülüğünde ve Venezuela'ya gönderilenden daha büyük bir filo olduğuna işaret ederek, "(Filo) Venezuela'daki gibi, gerekirse hızla ve şiddetle görevini yerine getirmeye hazır, istekli ve kabiliyetli." ifadelerini kullanmıştı.

