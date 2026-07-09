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Çin: ABD'nin Olağan Füze Denememize Yönelik Eleştirileri Tipik Bir Hegemonyacılık Örneği

Çin: ABD'nin Olağan Füze Denememize Yönelik Eleştirileri Tipik Bir Hegemonyacılık Örneği
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Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, ABD'nin Çin'in füze denemesine yönelik eleştirilerini çifte standart ve hegemonyacılık olarak nitelendirdi. Çin'in deneme öncesinde ABD dahil tüm ülkeleri bilgilendirdiğini vurguladı.

BEİJİNG, 9 Temmuz (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, ABD'nin Çin'in olağan füze denemesi konusunda eleştirilerde bulunmasının, tipik bir çifte standart ve hegemonyacılık örneği olduğunu söyledi.

Mao perşembe günkü basın toplantısında, ABD'nin Çin'in kısa süre önce gerçekleştirdiği füze denemesine ilişkin yorumları hakkında değerlendirmelerde bulundu. Çin'in denemeyle ilgili bilgileri vakit geçirmeksizin açıkladığını ve ABD de dahil olmak üzere diğer ülkeleri deneme öncesinde bilgilendirdiğini belirten Mao, bunun Çin ordusunun açıklık ve şeffaflığını ortaya koyduğunu vurguladı.

Sözcü, ABD'ye Çin'in ulusal savunma ve askeri gelişimini nesnel ve rasyonel şekilde değerlendirme ve küresel stratejik istikrarı korumak üzere somut adımlar atma çağrısında bulundu.

Kaynak: Xinhua
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