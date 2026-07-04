Çin: ABD ve AB'nin, Çin'in Yeni Etnik Yasasına İlişkin Sözde Endişelerini Reddediyoruz

BEİJİNG, 4 Temmuz (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, ABD ve Avrupa Birliği'ne sözde etnik meseleyi büyütmeye ve Çin'in içişlerine müdahaleye son verme çağrısında bulundu.

Çin'de çarşamba günü yürürlüğe giren Etnik Birlik ve İlerlemeyi Teşvik Yasası hakkında, ABD ve AB'nin sözde endişelerini dile getirdiğine yönelik haberler medyada yer almıştı.

Guo cuma günkü basın toplantısında söz konusu haberler hakkında değerlendirmelerde bulundu. Önyargılı bir bakış açısıyla hareket edip Çin'in etnik politikalarını kötü niyetle karalayan ilgili ülkelerin, dezenformasyon üretip yaydığını, Çin'in içişlerine alenen müdahale ettiğini ve Çin'in etnik birliğini zedelediğini belirten Guo, "Çin buna kesinlikle karşı çıkmaktadır" dedi.

Çin'in çeşitli etnik grupların eşitlik ve karşılıklı yardımlaşma temelinde uyumlu bir ilişki içinde bir arada yaşadığı etnik kimlik çeşitliliğine sahip bir ülke olduğunu kaydeden Guo, hukukun üstünlüğünün güçlendirilmesinin, tüm etnik grupların meşru hak ve çıkarlarının daha iyi korunmasına ve etnik birliğin güçlendirilmesine olanak sağladığını vurguladı.

Çin hükümetinin, etnik azınlık kültürlerinin korunmasına büyük önem verdiğini ve tüm etnik grupların kendi sözlü ve yazılı dillerini kullanma ve geliştirme hakkını yasal olarak güvence altına aldığını ifade eden Guo, Çin'in bu alandaki uygulamalarının ve başarılarının uluslararası toplum tarafından geniş çapta kabul gördüğünü söyledi.

Guo, ideolojik önyargılar ve siyasi manipülasyonların etkisiyle hareket eden bazı ülkelerin, Çin'in sosyoekonomik kalkınmada ve insan haklarının korunmasında kaydettiği ilerlemeyi bilerek görmezden geldiğini belirtti. Bu ülkelerin tam tersine olayları bağlamından kopararak Çin'in etnik politikalarını kötü niyetle karaladığını ve yanlış bilgiler üretip yaydığını ifade eden Guo, bu ülkelerin Çin'in içişlerine yönelik bu tür büyük çaplı müdahalelerle Çin'deki etnik birliği zayıflatmaya çalıştığını vurguladı.

Kaynak: Xinhua