Çin'den ABD'nin Vize Kısıtlamalarına Tepki

BEİJİNG, 8 Eylül (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, vizeleri siyasi baskı aracı haline getirmenin ne sağduyulu tarafları korkutabileceğini ne de Çin ile Orta Amerika ülkeleri arasında gelişmekte olan ilişkileri engelleyebileceğini söyledi.

Lin, pazartesi günkü basın toplantısında konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, 4 Eylül'de yaptığı açıklamada "Çin'in Orta Amerika'daki yozlaştırıcı etkisiyle mücadele amacıyla Çin Komünist Partisi ile etkileşime giren ve Orta Amerika'da hukukun üstünlüğünü baltalayan Orta Amerika ülkeleri vatandaşlarına ve onların yakın akrabalarına" vize kısıtlamaları getirdiklerini duyurmuştu.

Lin bunun üzerine ABD'nin Orta Amerika ülkeleriyle Çin arasındaki etkileşim ve işbirliğini kışkırtıcı şekilde hedefe koyarak yönelttiği suçlamaların tamamen asılsız olduğunu ve bu suçlamaların, ABD'nin Orta Amerika ülkelerine hiçbir şekilde saygı göstermediğinin kanıtı olduğunu belirtti.

ABD'nin uluslararası ilişkilerde "küçük ülkeleri" zorbalıkla sindirme alışkanlığının bir kez daha ortaya çıktığını kaydeden Lin, söz konusu politikacının yaptığı açıklamayla derin ideolojik önyargısını ve Soğuk Savaş zihniyetini bir kez daha sergilediğini vurguladı.

Sözcü, Çin'in Orta Amerika ülkeleriyle ilişkilerine yönelik olarak ABD'nin yürüttüğü asılsız ithamlar, zorlayıcı diplomasi, açık müdahale ve sabotaj girişimlerini esefle karşılayıp şiddetle reddettiklerini söyledi.

Lin, vizeleri siyasi baskı aracı haline getirmenin sağduyulu tarafları korkutmayacağını ve Çin ile Orta Amerika ülkeleri arasındaki gelişen ilişkileri engellemeyeceğini söyledi ve Çin'in Orta Amerika ülkeleriyle alışveriş ve işbirliğini güçlendirmeye, yerel sosyoekonomik kalkınmaya katkıda bulunmaya ve bu ülkelerin halklarına daha somut faydalar sağlamaya devam edeceğini belirtti.