Çin: ABD'nin Çin'e Yönelik Sözde "Seçimlere Müdahale" İddiaları Tamamen Asılsız

BEİJİNG, 18 Temmuz (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, ABD'nin sözde "seçimlere müdahale" iddialarını reddederek, bunları tamamen asılsız ve kötü niyetli karalamalar olarak nitelendirdi ve bu iddiaların saçmalıktan ibaret olduğunun uzun zaman önce ortaya konduğunu söyledi.

Lin, cuma günü düzenlediği olağan basın toplantısında Çin'in diğer ülkelerin iç işlerine karışmama ilkesine bağlı olduğunu belirterek, Çin'in ABD seçimlerine asla müdahale etmediğini ve buna hiçbir ilgi duymadığını ifade etti.

Lin, dünyanın gerçekte diğer ülkelerin iç işlerine keyfi şekilde müdahale edenin, uzun yıllardır dünya genelindeki hükümetleri, şirketleri ve halkı ayrım yapmaksızın gözetleyen ve yabancı ülke vatandaşlarına ait büyük miktarda veriyi ele geçirenin kim olduğunu gördüğünü ifade etti.

Lin, "ABD'yi kendi tutumunu gözden geçirmeye, seçimlerde siyasi çıkar sağlamak amacıyla Çin'i karalamaya ve haksız yere suçlamaya son vermeye, ayrıca Çin-ABD ilişkilerinin gelişmesine katkı sağlayacak şekilde hareket etmeye çağırıyoruz" dedi.

Kaynak: Xinhua