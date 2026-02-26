Haberler

Çin, ABD ile savaş ihtimalinde İran'a destek konusunda ihtiyatlı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD ile İran arasındaki gerginliğin siyasi ve diplomatik yollarla çözülmesi gerektiğini belirtti. Seyirci durumunda kalan Çin, İran'ın barış ve diyalog çağrısına destekte bulundu.

Çin, ABD ile İran arasında savaş ihtimaline ilişkin sorunların siyasi ve diplomatik kanallardan çözülmesine vurgu yaparken, Tahran'a destek konusunda ihtiyatlı mesaj verdi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Pekin'de düzenlenen olağan basın toplantısında, İran Radyo Televizyon Kurumu (IRIB) muhabirinin, "Eğer ABD İran'a saldırırsa Çin, Rusya ile birlikte destek verir mi?" sorusunu yanıtladı.

İran'a ilişkin gelişmeleri yakından izlediklerini ifade eden Sözcü Mao, Çin'in ülkeler arasındaki sorunların siyasi ve diplomatik kanallardan çözülmesini savunduğunu ve uluslararası ilişkilerde güç kullanımına karşı olduğunu vurguladı.

Mao, Çin ile İran arasında geleneksel dostluğun olduğunu, Çin'in İran hükümetinin ve halkının ülkenin istikrarını, meşru haklarını ve çıkarlarını korumasını desteklediğini belirterek, "Umarız taraflar barışa değer verir, itidalle hareket eder ve farklılıklarını diyalog yoluyla çözer. Çin, bu doğrultuda sorumlu bir büyük ülke olarak rolünü yerine getirmeye hazırdır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Emre Aytekin
Bir sonraki ABD-İran görüşmesi Viyana'da: Nükleerin yurt dışına transferini reddediyoruz

Görüşme yeri değişti! İran, Trump'ın olmazsa olmaz şartını reddetti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Oyunculuğu bırakıp EYT'li olmuştu! Fenomen dizinini yıldızı uzun süre sonra ortaya çıktı

Fenomen dizinin unutulmaz yıldızı yıllar sonra ortaya çıktı
Netanyahu'ya sarıldığı fotoğrafın bedeli ağır oldu

Bu sarılmanın bedeli ağır oldu
Hakan Çalhanoğlu, Inter ile ipleri tamamen kopardı

İpleri tamamen kopardı
14 yaşındaki kız çocuğu, babasını nasıl öldürdüğünü anlattı: İzlediğim filmde...

Babasını uykuda öldüren 14 yaşındaki kız çocuğu, o anları anlattı
Oyunculuğu bırakıp EYT'li olmuştu! Fenomen dizinini yıldızı uzun süre sonra ortaya çıktı

Fenomen dizinin unutulmaz yıldızı yıllar sonra ortaya çıktı
Mucizenin ta kendisi! 10. kattan düşen çocuğu montla yakaladı

Mucizenin ta kendisi! 10. kattan düşen çocuğu montla yakaladı
Bakan Gürlek ilk kez açıkladı! Adnan Oktar'la ilgili çarpıcı detay

Bakan Gürlek açıkladı! Adnan Oktar'la ilgili çarpıcı detay