Çin, ABD ile savaş ihtimalinde İran'a destek konusunda ihtiyatlı

Çin, ABD ile İran arasında savaş ihtimaline ilişkin sorunların siyasi ve diplomatik kanallardan çözülmesine vurgu yaparken, Tahran'a destek konusunda ihtiyatlı mesaj verdi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Pekin'de düzenlenen olağan basın toplantısında, İran Radyo Televizyon Kurumu (IRIB) muhabirinin, "Eğer ABD İran'a saldırırsa Çin, Rusya ile birlikte destek verir mi?" sorusunu yanıtladı.

İran'a ilişkin gelişmeleri yakından izlediklerini ifade eden Sözcü Mao, Çin'in ülkeler arasındaki sorunların siyasi ve diplomatik kanallardan çözülmesini savunduğunu ve uluslararası ilişkilerde güç kullanımına karşı olduğunu vurguladı.

Mao, Çin ile İran arasında geleneksel dostluğun olduğunu, Çin'in İran hükümetinin ve halkının ülkenin istikrarını, meşru haklarını ve çıkarlarını korumasını desteklediğini belirterek, "Umarız taraflar barışa değer verir, itidalle hareket eder ve farklılıklarını diyalog yoluyla çözer. Çin, bu doğrultuda sorumlu bir büyük ülke olarak rolünü yerine getirmeye hazırdır." ifadelerini kullandı.